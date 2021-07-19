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Саакашвили: план захвата Донецка был разработан в США

19 июля 2021, 07:25  •  118 • Украина

В 2014-м году бывший директор ЦРУ и экс-глава Центрального командования США, генерал Дэвид Петреус призывал украинские власти к наступлению на Донецк и даже разработал для ВСУ стратегию взятия столицы ДНР.

Об этом в эфире программы «Время Голованова» на телеканале «Украина 24» рассказал беглый экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области, ныне председатель исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили.

«Я помню, был момент, когда они могли взять Донецк. Я не от себя это говорю — мне генерал Петреус, который является самым выдающимся современным генералом, реально, из живых, который выиграл реально Афганскую и Иракскую кампании — более удачного из живущих генералов сейчас нет. Он мне направил тогда длинную СМСку, я был на севере штата Нью-Йорк, на каком-то празднике. Он говорит: А, Б, В, Г, Д — по пунктам расписано, почему сейчас хороший момент заходить в Донецк.

Петреус — это не кто-то. Говорит: «Сейчас украинцы с этими силами, с этими, с этими, учитывая передвижения этого, могут Донецк забрать». Это было после Славянска, после того, как Славянск забрали — молодцы, это, кстати, историческая вещь, что Славянск забрали, Краматорск, Мариуполь забрали. Все, — говорит, — давайте, это мое мнение», — утверждает Саакашвили.

По его словам, о плане Петреуса он сообщил Петру Порошенко, однако пятый президент Украины никак на него не отреагировал. Он утверждает, что в телефонном разговоре Порошенко, не желая обсуждать с ним предложение американского военного, перевел разговор на другую тему.

«Я все переслал Порошенко — ноль реакции. Ну, понимаю, что хотя бы перезвони, заинтересуйся, пригласи этого человека, послушай его мнение. Я бы так сделал, как минимум, трубку взял и позвонил: «Почему ты так думаешь?». Порошенко прочитал. Потом я его спросил: «Ты прочитал?». Он говорит: «Да, прочитал» и перешел на другую тему. Это не кто-то тебе звонит – это самый выдающийся мировой стратег тебе говорит», — сокрушается Саакашвили.

«Насчет побед генерала, конечно, Саакашвили приукрашивает. Петреус не руководил военной кампанией ни в Афганистане, ни в Ираке во время активных боевых действий. Участвовал, да, но сказать, что он выиграл эти войны... Мог ли Петреус такое написать? Вполне. Его за два года до этой переписки с Саакашвили и поперли из ЦРУ за то, что он предоставил своей любовнице доступ к собственной электронной почте в ЦРУ и другой секретной информации. Так что, генерал весьма слаб на некоторые части тела. Но в этой ситуации, безусловно, потрясает уровень стратегического и тактического планирования — по пунктам расписать операцию по штурму города-миллионника в СМС, это, скажу я вам, вряд ли кто из современных стратегов сумеет», — прокомментировал журналист Александр Болгов в своей статье.

По его мнению, Порошенко — «кто угодно, но совсем не дурак», прекрасно помнил, чем закончилась авантюра грузинского президента, потому и оставил планы этих стратегов без внимания.

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