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Саакашвили перепутал символ Украины
24 апреля 2020, 16:10 • 79 • Политика
Грузинского политика подняли на смех в Незалежной
Михаил Саакашвили, которого президент Украины Владимир Зеленский прочит на пост вице-премьера, еще не успел вступить в должность, а уже публично опозорился в Верховной раде. В пятницу, 24 апреля, он пришел на заседание фракции "Слуга народа" с неправильно приколотым значком на пиджаке.
Значок в виде флага Незалежной Саакашвили разместил желтой полосой вверх и синей вниз, хотя должно быть наоборот, передает "УНИАН". Политику, видимо, указали на ошибку, поскольку позже он появился перед журналистами с правильно размещенным госсимволом Незалежной.
Саакашвили в пятницу представил депутатам пропрезидентской партии свое видение реформ на Украине. Голосование по его кандидатуре состоится на следующей неделе, сообщает УНН.
Ранее стало известно, что Зеленский планирует отправить Саакашвили за кредитом в МВФ.
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