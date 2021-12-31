Саакашвили передал "привет из тюрьмы Рустави" и сделал признание о дочери

Михаил Саакашвили оставил новогоднее обращение на личной странице в Facebook, хотя и отбывает срок в тюрьме. Собственно так политик и пишет: "Привет из тюрьмы Рустави". Помимо всего прочего, Саакашвили рассказывает о внебрачной дочери.

Михаил Саакашвили продолжает настаивать, что, отбывая срок за уголовные преступления, он отстаивает свободу Грузии и грузинского народа. Себя он чувствует "физически слабым, но морально мужественным". Михаил Саакашвили поздравляет всех с Новым годом, а также рассказывает, что пытается "сохранить оптимизм".

Политик, помимо всего прочего, представляет свою внебрачную дочь. Это Элис Мария Саакашвили. Мама девочки - певица София Нижарадзе. В этом году девочка вместе с мамой принимает участие в новогоднем концерте на "Главном канале" страны:

Я счастлив, что у меня есть такая возможность и мой Новый год отличается от других не стенами тюрьмы, а дебютом моей любимой девочки на ТВ, - пишет Саакашвили, впрочем, допуская опечатку и говоря о себе в женском роде.

Напомним, Михаил Саакашвили осуждён в Грузии за незаконное пересечение границы. Впрочем, это уже пятое уголовное дело, возбуждённое в стране в отношении экс-президента. Другие четыре уголовных дела касаются: