Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Кедми назвал три страны, которым следует "смириться" перед Россией: Ин...
Убийство донбасского командира ВСУ сопроводили циничным обещанием: "Флешмоб...
Шах и мат "Газпрому": Украина зимой прекратит транзит российского газа
Атака с моря, земли и воздуха: Раскрыта карта наступления НАТО на Россию
Главная / Политика

Саакашвили передал "привет из тюрьмы Рустави" и сделал признание о дочери

31 декабря 2021, 14:05  •  135 • Политика
Михаил Саакашвили оставил новогоднее обращение на личной странице в Facebook, хотя и отбывает срок в тюрьме. Собственно так политик и пишет: "Привет из тюрьмы Рустави". Помимо всего прочего, Саакашвили рассказывает о внебрачной дочери.
Михаил Саакашвили продолжает настаивать, что, отбывая срок за уголовные преступления, он отстаивает свободу Грузии и грузинского народа. Себя он чувствует "физически слабым, но морально мужественным". Михаил Саакашвили поздравляет всех с Новым годом, а также рассказывает, что пытается "сохранить оптимизм".
Политик, помимо всего прочего, представляет свою внебрачную дочь. Это Элис Мария Саакашвили. Мама девочки - певица София Нижарадзе. В этом году девочка вместе с мамой принимает участие в новогоднем концерте на "Главном канале" страны:
Я счастлив, что у меня есть такая возможность и мой Новый год отличается от других не стенами тюрьмы, а дебютом моей любимой девочки на ТВ, - пишет Саакашвили, впрочем, допуская опечатку и говоря о себе в женском роде.
Напомним, Михаил Саакашвили осуждён в Грузии за незаконное пересечение границы. Впрочем, это уже пятое уголовное дело, возбуждённое в стране в отношении экс-президента. Другие четыре уголовных дела касаются:
  • избиения экс-депутата грузинского парламента Валерия Гелашвили в 2005 году;
  • убийства сотрудника Объединённого банка Грузии Сандро Гиргвлиани - в ноябре 2014 года прокуратура обвинила Саакашвили в том, что он попытался помешать расследованию преступления;
  • превышения должностных полномочий при разгоне митинга оппозиции в 2007 году и вторжении спецназа в офисы телекомпании "Имеди";
  • растраты государственных средств на личные нужды. Речь идёт о 9 млн лари (около $3 млн).

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



135
Источник
Похожие новости
31 декабря 2021, 03:00
На Западе подсказали России, как лучше "вторгаться" на Украину
31 декабря 2021, 00:40
"Россия торопит. И Байден откликается": Политолог сообщил об "огромной победе"
31 декабря 2021, 08:50
Путин спрогнозировал последствия введения санкций США против России
31 декабря 2021, 00:40
Колючая проволока и жестокость не помогли: В Германию из Белоруссии прорвались 11 тыс. мигрантов
31 декабря 2021, 10:35
Путин победил? Байден отступился от Украины
31 декабря 2021, 00:40
Белый дом показал, как Байден говорит по телефону с Путиным
Новости партнеров
 
Выбор дня
31 декабря 2021, 03:00
На Западе подсказали России, как лучше "вторгаться" на Украину
31 декабря 2021, 00:40
"Россия торопит. И Байден откликается": Политолог сообщил об "огромной...
31 декабря 2021, 03:00
"Зачем тебе танки считали?": Секретаря СНБО одёрнули за прогноз о "нев...
31 декабря 2021, 08:50
Путин спрогнозировал последствия введения санкций США против России
31 декабря 2021, 00:40
Колючая проволока и жестокость не помогли: В Германию из Белоруссии прорвались 11 тыс...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 декабря 2021, 15:15
Россия потребовала трибунала над США
25 декабря 2021, 19:15
Что известно о партизанском восстании в Одессе: Видеосвидетельство
25 декабря 2021, 04:05
"Это только начало": В Британии заявили об экономическом кризисе из-за России
28 декабря 2021, 12:00
Киеву на заметку: Войска России могут войти в Донбасс, и это законно
25 декабря 2021, 00:35
На Украине начали прозревать? В Киеве обвинили США в циничном и подлом обмане
27 декабря 2021, 09:45
Лондон официально объявил Россию врагом. Русские ответили: "Кажется, Британия входит в НАТО?"
28 декабря 2021, 17:50
Убийство донбасского командира ВСУ сопроводили циничным обещанием: "Флешмоб только начинается"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.