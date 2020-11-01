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Саакашвили отрёкся от должности премьера Грузии: "Меня не интересует"

01 ноября 2020, 15:35  •  78 • Политика
Саакашвили снял свою кандидатуру с должности премьера Грузии. "Меня не интересует ни одна должность, в том числе должность премьер-министра Грузии", - заявил опальный политик в телеэфире.
Скандальный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили отказался от претензий на должность премьер-министра страны. Об этом он заявил в эфире телекомпании "Мтавари архи".
В Грузии Саакашвили объявлен в розыск за коррупцию и злоупотребление полномочиями. Также опального политика лишили грузинского гражданства после того, как он получил паспорт Украины и государственную должность в этой стране.
На пост премьер-министра Саакашвили выдвинула основанная им партия "Единое национальное движение" в случае своей победы на парламентских выборах 31 октября. Также от грузинского экс-президента звучали намёки на возвращение в страну.
Меня не интересует ни одна должность, в том числе должность премьер-министра Грузии. Но то, где я буду находиться физически, сообщу в ближайшие дни, - заявил Саакашвили в недавнем интервью.
Ранее опальный президент Грузии объявил о победе своей партии на выборах. Однако данные экзитполов свидетельствуют о том, что победу на выборах одержала партия "Грузинская мечта".
Напомним также, что в середине октября Саакашвили стал жертвой нападения неизвестных. Его атаковали на встрече с грузинскими эмигрантами в Афинах. Молодой человек в капюшоне накинулся на политика возле здания, где должно было состояться мероприятие, сообщает канал "360".

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