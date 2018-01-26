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Саакашвили отправлен под частичный домашний арест

26 января 2018, 18:09  •  70 • Украина
Апелляционный суд Киева отправил экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили под частичный домашний арест, передаёт УНН.
 
Reuters © Valentyn Ogirenko
 

«Избрать для Саакашвили меру пресечения в виде домашнего ареста с 22:00 до 7:00 с обязательством носить электронный браслет», — говорится в постановлении суда.

Как напоминает агентство, Генеральная прокуратура Украины просила отправить экс-губернатора под круглосуточный домашний арест.

Ранее суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты Саакашвили об отводе одного из прокуроров — Александра Говорущака.

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