Саакашвили отправлен под частичный домашний арест

Апелляционный суд Киева отправил экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили под частичный домашний арест, передаёт УНН.

«Избрать для Саакашвили меру пресечения в виде домашнего ареста с 22:00 до 7:00 с обязательством носить электронный браслет», — говорится в постановлении суда.

Как напоминает агентство, Генеральная прокуратура Украины просила отправить экс-губернатора под круглосуточный домашний арест.

Ранее суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты Саакашвили об отводе одного из прокуроров — Александра Говорущака.