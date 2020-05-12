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Саакашвили отдал реформы на Украине на откуп США: "У меня хороший опыт сотрудничества с ними"

12 мая 2020, 18:55  •  60 • Политика
Саакашвили призвал США к реформам на Украине. "У меня хороший опыт сотрудничества с ними не только по Грузии, но и в Одесской области", - написал он в Facebook.
Получивший должность в правительстве Украины экс-президент Грузии Михаил Саакашвили попытался отдать свою работу на откуп США. Это следует из недавнего сообщения, опубликованного на странице опального политика в Facebook.
Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего грузинского лидера и экс-губернатора Одесской области главой исполнительного комитета национального совета реформ. И первым делом Михаил Саакашвили отправился на встречу с исполняющей обязанности посла Соединённых Штатов Кристиной Квин.
"Обсудили возможности ещё более тесного привлечения американского агентства по развитию и посольства в программу реформирования Украины. У меня хороший опыт сотрудничества с ними не только по Грузии, но и в Одесской области", - написал Саакашвили в соцсети.
Напомним, что на родине в Грузии он разыскивается по уголовным делам, связанным с превышением служебных полномочий и коррупцией. Из-за этого грузинские власти демонстративно отозвали своего посла из Киева после назначения Саакашвили на государственный пост на Украине.

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