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Саакашвили освободят "при любом раскладе" - эксперт
15 октября 2021, 23:10 • 57 • Политика
Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили освободят из тюрьмы "при любом раскладе", считает Антон Бредихин.
Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили освободят из тюрьмы при любом раскладе. Об этом РИА ФАН заявил политический эксперт Антон Бредихин.
По его словам, Саакашвили освободят даже в том случае, если грузинская оппозиция проиграет. В данном случае будет готовиться "оранжевый сценарий" переворота по принципу "Революции роз".
Не исключено, что сторонников Саакашвили поддержат западные партнёры и даже Украина. Киев пока не вмешивался официально в ситуацию, но украинские политики уже выступили в поддержку Саакашвили.
"Скорее всего, финальным выстрелом будет обращение Владимира Зеленского по этому поводу. Думаю, что на выборы будут направлены наблюдатели от Украины и Польши, которые будут требовать освободить Саакашвили", - прогнозирует эксперт.
В начале октября в Грузии был задержан Михаил Саакашвили, который тайно вернулся в страну. Согласно решению суда политика заочно приговорили к девяти годам лишения свободы.
Как заявил глава Института политических исследований Сергей Марков, Саакашвили уверен в том, что его не дадут посадить в тюрьму. При этом экс-президент рассчитывает добиться проведения досрочных парламентских выборов.
"Он в специальном списке неприкасаемых, где находятся самые проамериканские и антироссийски настроенные люди. Поэтому посадить Саакашвили лет на 10 никто не позволит", - добавил эксперт в беседе с телеканалом "360".
На этой неделе также стало известно, что тысячи сторонников собрались в центре Тбилиси, требуя освободить экс-президента.
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