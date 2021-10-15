Саакашвили освободят "при любом раскладе" - эксперт

Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили освободят из тюрьмы "при любом раскладе", считает Антон Бредихин.

Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили освободят из тюрьмы при любом раскладе. Об этом РИА ФАН заявил политический эксперт Антон Бредихин.

По его словам, Саакашвили освободят даже в том случае, если грузинская оппозиция проиграет. В данном случае будет готовиться "оранжевый сценарий" переворота по принципу "Революции роз".

Не исключено, что сторонников Саакашвили поддержат западные партнёры и даже Украина. Киев пока не вмешивался официально в ситуацию, но украинские политики уже выступили в поддержку Саакашвили.

"Скорее всего, финальным выстрелом будет обращение Владимира Зеленского по этому поводу. Думаю, что на выборы будут направлены наблюдатели от Украины и Польши, которые будут требовать освободить Саакашвили", - прогнозирует эксперт.

В начале октября в Грузии был задержан Михаил Саакашвили, который тайно вернулся в страну. Согласно решению суда политика заочно приговорили к девяти годам лишения свободы.

Как заявил глава Института политических исследований Сергей Марков, Саакашвили уверен в том, что его не дадут посадить в тюрьму. При этом экс-президент рассчитывает добиться проведения досрочных парламентских выборов.

"Он в специальном списке неприкасаемых, где находятся самые проамериканские и антироссийски настроенные люди. Поэтому посадить Саакашвили лет на 10 никто не позволит", - добавил эксперт в беседе с телеканалом "360".

На этой неделе также стало известно, что тысячи сторонников собрались в центре Тбилиси, требуя освободить экс-президента.