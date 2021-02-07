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Саакашвили: Осторожно! Путин из-за Навального идёт на Херсон!

07 февраля 2021, 01:15  •  148 • Украина

В ответ на закрытие оппозиционных телеканалов на Украине Россия может провести наступательную операцию на Херсон и Мариуполь.

Об этом в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» заявил беглый экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

По мнению Саакашвили, это позволит российскому президенту Владимиру Путину решить ряд проблем – обеспечить Крым водой и поднять свой рейтинг.

«Война на этом не только не закончится – к сожалению, она усиливается, мы уходим на другой этап войны, но это так. И то, что стреляют, – это продолжение этого всего. Будут стрелять еще больше, давайте не будем себя обманывать. Будут стрелять гораздо больше. Там будет больше снайперов, там будет больше ДРГ и так далее.

Это раз, второе – конечно, они хотят расширить свой плацдарм присутствия в Украине, потому что, чтобы содержать Крым, чтобы там была вода, логистики этого моста и морского сообщения не хватает. То есть, им надо обязательно контролировать Мариуполь и Херсон. И они будут готовить основания, потому что, в том числе из-за Навального, у Путина все там трещит по швам. Посмотрите людей в Хабаровске, Омске, Москве, Петербурге – этих людей, которые выходят на улицы. Посмотрите, как они не боятся этого белорусского стиля спецназа, как они с ними конфронтацируют.

Ему надо что-то делать, в Москве у него очень тонкий лед уже и он трескается. А где обычно и как он это делает – он обычно делает за счет внешней агрессии. Поэтому мне кажется, что сейчас нам надо особенно быть осторожными», – заявил Саакашвили.

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