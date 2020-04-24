Саакашвили объявил себя «абсолютным сторонником мира с Россией»

Бывший глава Одесской ОГА, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили назвал себя сторонником мира с Россией, причём, абсолютным.Такое заявление Саакашвили сделал в интервью Deutsche Welle.«Я абсолютный сторонник мира с Россией», - заявил Саакашвили.«И никто не против мира с Россией. Я полностью за мир с Россией, но есть разные условия, при которых достигается этот мир. И сейчас это не очень просто», - добавил он.Михаил Саакашвили также сообщил, что у него «по всем вопросам почти 100%-ное взаимопонимание с Владимиром Зеленским».Напомним, Украину последние три дня сотрясает возможное назначение Михаила Саакашвили вице-премьером по реформам, которое предложил президент Владимир Зеленский. Сегодня политик встречался с фракцией «Слуга народа», где презентовал свою программу и свое видение реформ на Украине. По поступающим данным, его «поддержка во фракции снизилась». Таким образом политик сейчас будет вынужден озаботиться поиском голосов в свою поддержку в других фракциях Верховной Рады. Михаил Саакашвили в соцсети уже сообщил, что голосование за назначение его вице-премьером по вопросам реформ может состояться в четверг, 30 апреля.Против возможного назначения Саакашвили выступила Грузия, назвав, что такое действие будет выглядеть «недружественным шагом». По ротирующейся информации, Грузия может отозвать или даже уже отозвала своего посла из Украины, и готова к дипломатической войне. Решение Зеленского пригласить Саакашвили в Кабмин трактуется экспертами как желание заиметь в Кабмине солидный противовес главе МВД Арсену Авакову.