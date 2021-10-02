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Саакашвили объявил голодовку: Грузинский омбудсмен назвала две причины

02 октября 2021, 18:29  •  90 • Политика
Михаил Саакашвили назвал себя политическим заключённым, выразив несогласие с обвинениями в свой адрес
Задержанный в пятницу в Грузии экс-президент этой страны Михаил Саакашвили объявил голодовку. Об этом журналистам рассказала омбудсмен Нино Ломджария, которая посетила Саакашвили в Руставской тюрьме вскоре после того, как его туда поместили.
Ломджария рассказала прессе, что, когда она прибыла в тюрьму, Саакашвили был на медицинском осмотре. После того, как он был закончен, ей дали возможность поговорить с задержанным в камере. По словам омбудсмена, Саакашвили решил начать голодовку, поскольку не принимает обвинения в свой адрес и считает себя политическим заключённым.
В Грузии в отношении Саакашвили заочно вынесен приговор сразу по двум делам: об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и о нападении на депутата Валерия Гелашвили. В первом случае вердикт суда – три года лишения свободы, во втором – шесть. Помимо этого, Саакашвили проходит по делам о разгоне митинга оппозиции 7 ноября 2007 года, погроме в телекомпании "Имеди", также экс-президент Грузии обвиняется в растрате средств из государственного бюджета. Эти дела находятся на стадии рассмотрения в судах, до вынесения приговоров пока не дошло.

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