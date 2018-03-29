Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Войны завтрашнего дня. Война за интеллект (часть первая)
Путин в Кемерове: "Посадки будут" (РАКЕТА.News)
В Лондоне сделали открытие: разногласий с русскими у Британии нет
«Киев его не выдаст»: что известно о намеренно завысившем число погибших в Кемер...
Главная / Украина

Саакашвили обвинил сотрудников правоохранительных органов Украины в ограблении

29 марта 2018, 12:24  •  118 • Украина
Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что сотрудники правоохранительных структур Украины ограбили его во время обысков.
 
Михаил Саакашвили Reuters
 

Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на адвоката политика Руслана Чарнолуцкого.

По словам юриста, Саакашвили направил в Службу безопасности Украины и Генпрокуратуру повторные ходатайства о возвращении личных вещей, которые пропали во время обысков в его киевской квартире. Аналогичное ходатайство он уже высылал в начале марта.

«Арест на изъятые вещи судом не накладывался, а в судебном заседании 26 января прокурор заявил, что они были вроде как «потеряны», — сказал Чарнолуцкий, добавив, что выдворенный с Украины политик лично подписал ходатайство и считает, что его вещи были похищены сотрудниками правоохранительных органов.

Отмечается, что речь идёт о документах, ноутбуке, нескольких мобильных телефонах и визитных карточках.

Ранее Саакашвили призвал президента Украины Петра Порошенко довести до конца дело о его «разоблачении» и пустить его в страну.

Политолог Олег Соскин в беседе с НСН рассказал, что Саакашвили на Украине поддержат те, кто выступает против Порошенко.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

118
Источник
Похожие новости
29 марта 2018, 02:54
Африка сделала решительный шаг
28 марта 2018, 20:09
Украинский пранкер объявлен в международный розыск за ложные данные о жертвах в Кемерове
28 марта 2018, 23:24
Порошенко утвердил программу сотрудничества Украины с НАТО

Загрузка...
28 марта 2018, 00:39
«Расколотый народ»: как присоединение Правобережной Украины повлияло на историю России
29 марта 2018, 12:24
Саакашвили обвинил сотрудников правоохранительных органов Украины в ограблении
29 марта 2018, 12:24
МИД Украины передал предупреждение послу Венгрии из-за его высказываний
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
24 марта 2018, 02:39
Журналистка рассказала, как ее не домогался Слуцкий
23 марта 2018, 03:54
Британские эксперты с опозданием идентифицировали яд, отравивший Скрипаля
27 марта 2018, 20:12
Валентин Катасонов. Подлинные причины дипломатической атаки Запада на Россию
23 марта 2018, 00:39
Нам нечего сказать: Туск и Юнкер провели "лучшую" пресс-конференцию
28 марта 2018, 07:24
Кемерово: мрази пляшут на костях (Романов Роман)
27 марта 2018, 11:58
Власти умалчивают о количестве погибших в Кемерово?
28 марта 2018, 10:39
Для ВС США готовится синджарский капкан. Решится ли Турция на выгодную трём сторонам акцию?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.