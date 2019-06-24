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Саакашвили обвинил Порошенко в недопуске своей партии на выборы в Раду

24 июня 2019, 12:24  •  59 • Украина
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили обвинил экс-президента Украины Петра Порошенко и его людей во властных структурах в недопуске своей партии «Движение новых сил» на выборы в Верховную раду.
 
Reuters
 

Об этом он написал в своём Facebook.

«Серьёзно? Сначала нас долго не пропускал банк (Нацбанк Украины. — RT), руководство которого контролирует Порошенко, а сейчас нас снимает назначенный им же ЦИК», — указал он.

Ранее Центральная избирательная комиссия Украины отказала в регистрации в депутаты кандидатам от партии «Движение новых сил» Саакашвили. 

22 июня в ЦИК отказались регистрировать Компартию Украины на выборы в Раду.

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