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Саакашвили обвинил Порошенко в недопуске своей партии на выборы в Раду
24 июня 2019, 12:24 • 59 • Украина
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили обвинил экс-президента Украины Петра Порошенко и его людей во властных структурах в недопуске своей партии «Движение новых сил» на выборы в Верховную раду.
Reuters
Об этом он написал в своём Facebook.
«Серьёзно? Сначала нас долго не пропускал банк (Нацбанк Украины. — RT), руководство которого контролирует Порошенко, а сейчас нас снимает назначенный им же ЦИК», — указал он.
Ранее Центральная избирательная комиссия Украины отказала в регистрации в депутаты кандидатам от партии «Движение новых сил» Саакашвили.
22 июня в ЦИК отказались регистрировать Компартию Украины на выборы в Раду.
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