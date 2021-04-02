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Саакашвили обозвал Познера "старым кагэбэшником"

02 апреля 2021, 21:25  •  114 • Политика
Владимир Познер. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Бывший лидер Грузии считает, что известный журналист является врагом его первой родины
Российского журналиста и телеведущего Владимира Познера обозвали старым сотрудником КГБ и врагом Грузии. С таким хамским выпадом отметился экс-президент страны, бывший губернатор Одессы Михаил Саакашвили, занимающий ныне пост руководителя Исполнительного комитета Нацсовета реформ Украины. Свою пламенную речь поедатель галстуков изобразил в своем "Фейсбук" под бурные аплодисменты фанатов-подписчиков.
"Познер – старый кагэбэшник, которого Путин выкатил в 2008 году – он негласный враг Грузии!" – объявил Саакашвили.
По словам Михаила Николозовича, вместе с популярным журналистом в страну приехали представители российских государственных СМИ. Политик определил их в генералы гибридной войны.
"Да, к гостю нужно относиться как к гостю, а к врагу – как к врагу!" – убежден грузино-украинский деятель.
Он подчеркнул, что гордится молодежью Республики. То есть молодой порослью Грузии.
Напомним, 31 марта Познер прилетел в Тбилиси, где намеревался отметить свой день рождения. С ним также прибыли около 40 человек гостей. Это вызвало акцию протеста. Некоторым грузинам не понравились заявления ведущего о том, что Абхазия никогда не станет частью Республики, сделанные несколько лет назад после событий 2008 года.
После данного инцидента Кремль предупредил граждан РФ о небезопасности поездок в Грузию.

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