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Саакашвили негласно четыре дня катался по Грузии. В окружении политика сообщили детали
02 октября 2021, 18:29 • 91 • В мире
В Грузии ранее был задержан экс-президент страны Михаил Саакашвили.
В окружении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили сообщили, что он находится на родине уже четыре дня. Об этом журналистам поведала представитель ближайшего его окружения Эка Херхеулидзе.
По её словам, Саакашвили ранее побывал в Кутаиси, Батуми и Тбилиси.
Буквально накануне задержания политик был на территории рядом с правительственной канцелярией в столице Грузии. А на следующий день его взяли под стражу.
"Он тут уже четыре дня, и никакой информации у власти не было", - отметила Херхеулидзе, добавив, что именно этот факт "ужаснее" всего прочего.
Ранее в Сети было обнародовано видео, где улыбающегося Саакашвили ведут под конвоем.
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