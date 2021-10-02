Саакашвили негласно четыре дня катался по Грузии. В окружении политика сообщили детали

В Грузии ранее был задержан экс-президент страны Михаил Саакашвили.

В окружении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили сообщили, что он находится на родине уже четыре дня. Об этом журналистам поведала представитель ближайшего его окружения Эка Херхеулидзе.

По её словам, Саакашвили ранее побывал в Кутаиси, Батуми и Тбилиси.

Буквально накануне задержания политик был на территории рядом с правительственной канцелярией в столице Грузии. А на следующий день его взяли под стражу.

"Он тут уже четыре дня, и никакой информации у власти не было", - отметила Херхеулидзе, добавив, что именно этот факт "ужаснее" всего прочего.

Ранее в Сети было обнародовано видео, где улыбающегося Саакашвили ведут под конвоем.