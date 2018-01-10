Саакашвили не сдал своих подельников по расстрелу "Небесной сотни"

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Почему Порошенко не решится посадить Саакашвили?

Генпрокуратура Украины провела допрос экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили по делу о грузинских снайперах на Евромайдане.

Михо и Петро повязаны кровью "Небесной сотни"

Тема участия наёмников из Грузии в бойне на Майдане 18-21 февраля 2014 года, ставшей кульминацией украинского государственного переворота, была поднята в фильме-расследовании итальянских журналистов, который вышел на экраны в ноябре 2017 года. Фильм состоит из интервью трёх выходцев из Грузии — Кобы Нергадзе, Александра Ревазишвили и Кварацхелии Залоги, — которые рассказывают о том, как они за вознаграждение в размере 5000 долларов принимали участие в расстреле протестующих и украинских правоохранителей на Майдане. При этом направлены они были на Украину из Грузии в составе группы из 50 наёмников по распоряжению бывшего президента Михаила Саакашвили. Непосредственными координаторами грузинских наёмников выступали Мамука Мамулашвили, действующий командир так называемого Грузинского национального легиона в составе ВСУ, и американский военный инструктор Кристофер Бойенджер. Оружие для снайперов, стрелявших в людей в центре Киева, доставляли нардеп Сергей Пашинский и сотник Майдана Владимир Парасюк, ныне также депутат Верховной рады.

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В декабре 2017 года адвокат обвиняемых украинским режимом в расстреле "Небесной сотни" экс-бойцов "Беркута" Александр Горошинский заявил о готовности бывших грузинских наёмников дать показания по факту бойни на Майдане.

И вот Генпрокуратура Украины, возглавляемая кумом президента Петра Порошенко Юрием Луценко, решила вызвать на допрос самого Михаила Саакашвили, который в настоящее время проходит на Украине фигурантом уголовного дела по попытке госпереворота, а в Грузии приговорён заочно к трём годам лишения свободы.

Вчера я провёл два часа на допросе в прокуратуре по делу расстрелов на Майдане, в связи с "фактами", приведёнными в передаче на итальянском канале друга Путина Берлускони, о том, что я приказал "грузинским снайперам" расстреливать людей,

— написал Саакашвили в своём Facebook.

Он отметил доброжелательность и профессионализм следователей, но в то же время подчеркнул, что "вся система работает вхолостую", так как некоторым людям в украинской власти невыгодно расследование дела о расстрелах на Майдане.

Лучшим ответом на российскую пропаганду было бы не отрицание приведённых Москвой и её сателлитами обвинений, а привлечение к ответственности всех виновных. Вчера я потерял два драгоценных часа на беллетристику, а сегодня с утра ещё два допроса,

— посетовал Михо, "поблагодарив" своего бывшего друга Порошенко за "острые ощущения".

Киев. Февраль 2014 г. Фото: www.globallookpress.com

Киев. Февраль 2014 г. Фото: www.globallookpress.com

Спектакль будет иметь продолжение...

По большому счёту, несмотря на существующую конфронтацию между Саакашвили и действующими представителями киевского режима, все они находятся, что называется, в одной лодке. И попытки утопить кого-либо одного из тех, кто был причастен к государственному перевороту февраля 2014 года, могут утащить на дно и всех остальных фигурантов. Вызов украинской генпрокуратурой на допрос Саакашвили показал, что ни Михо, ни Порошенко и его приближённым правда о том, как и в результате чего они пришли к власти на Украине, не нужна. Более того, она для них смертельно опасна. Раскрыть её — значит, не только "убрать" своего бывшего соратника и сегодняшнего оппонента, но и поставить под удар всю ту систему из лжи и пропаганды, на которой пока ещё держится украинский режим.

А это значит, что то "противостояние" между грузинским политическим гастарбайтером и "барыгами у власти" (по терминологии самого Саакашвили), которое мы имеем возможность наблюдать с того момента, как Михо оставил пост одесского губернатора, вряд ли в ближайшее время пересечёт те "красные линии", за которыми кому-либо из них придётся либо в спешном порядке с одним чемоданчиком спешить в Борисполь, либо менять комфортное ложе где-нибудь в Конча-Заспе на неудобные нары. А значит, спектакль с картинными арестами, допросами, "плёнками Курченко", "михомайданом" и "петромайданом" будет иметь продолжение, но, судя по всему, без каких-либо серьёзных последствий для его фигурантов.

Не исключён, правда, и альтернативный вариант. Только в случае его реализации не будет никакого миндальничанья с кем-либо из тех, кто "слишком много знает". Недавние события вокруг так называемого Грузинского национального легиона, который понёс потери от огня своих же, после чего демонстративно покинул 54-ю механизированную бригаду ВСУ, могут представлять собой репетицию такого сценария.

Павленко Дмитрий