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Саакашвили не отдадут Украине: Премьер Грузии исключил освобождение опального экс-президента

29 октября 2021, 00:25  •  35 • Политика
Премьер-министр Грузии Гарибашвили исключил передачу экс-президента Саакашвили Украине. "Если мы сделаем одно либо другое, это означает, что все наше правительство должно написать заявление и на следующий день уйти в отставку", - отметил он.
Выдача Украине экс-президента Грузии Михаила Саакашвили или его досрочное освобождение из тюрьмы – исключены. С таким заявлением выступил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
В настоящий момент Саакашвили находится в тюрьме грузинского города Рустави. Бывшего президента обвиняют в превышении полномочий, когда он занимал пост главы государства. В Грузии на Саакашвили заведено 4 уголовных дела, по двум из которых он уже осуждён заочно. Также ему предъявлено обвинение в незаконном пересечении границы Грузии.
Конечно же, досрочное освобождение Саакашвили исключено. Также исключена его передача Украине,
- заявил премьер Грузии.
Он добавил, что если Саакашвили будет освобождён, то это будет означать, что правительство Грузии не уважает законы собственной страны и должно на следующий день уйти в отставку.
Напомним, что Саакашвили сам тайком вернулся в Грузию накануне выборов в надежде, что его сторонники не допустят его ареста. Однако грузинские правоохранители вычислили квартиру, где скрывался экс-президент и арестовали его. После этого Саакашвили объявил себя политзаключённым и обвинил в своём аресте президента России Владимира Путина.

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