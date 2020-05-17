Саакашвили назвал задачи, поставленные Зеленским

Киев, 16 мая. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили назвал задачи, поставленные ему президентом Украины Владимиром Зеленским. Он рассказал об этом на встрече руководителя Офиса президента Андрея Ермака с послами G7.

Глава Украины утвердил грузинского политика на должность руководителя исполнительного комитета Национального совета реформ. Саакашвили отметил, что Зеленский ожидает от него улучшения налогового законодательства и завершения таможенной реформы. В офисе президента добавили, что на Саакашвили возложена также «координация сотрудничества с международными организациями».

Следует отметить, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили уже пробовал свои силы в украинской власти. Он возглавлял одесскую областную государственную администрацию в период с мая 2015 года по ноябрь 2016 года.

Кроме того, Саакашвили занимал должность советника президента Порошенко. Оба политика изначально говорили о дружеских отношениях. Однако впоследствии между ними произошел серьезный конфликт.

Экс-президент Грузии выступал за отставку Порошенко. В свою очередь, глава Украины лишил оппонента им же пожалованного украинского гражданства. Саакашвили был запрещен въезд на Украину, но он сумел прорвать границу.

Ранее Саакашвили поделился своими планами на новой должности.