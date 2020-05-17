Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Поклонская ответила на оскорбления украинского журналиста Гордона. Тот назвал ее...
Чехия снесла памятник Коневу, но взбесилась из-за челябинских вандалов
"Мы должны воевать с Россией?": Польский актёр пофамильно назвал истин...
“Американцы вторглись, как к себе домой": что началось в Венесуэле
Главная / Украина

Саакашвили назвал задачи, поставленные Зеленским

17 мая 2020, 07:55  •  122 • Украина
Киев, 16 мая. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили назвал задачи, поставленные ему президентом Украины Владимиром Зеленским. Он рассказал об этом на встрече руководителя Офиса президента Андрея Ермака с послами G7.
Глава Украины утвердил грузинского политика на должность руководителя исполнительного комитета Национального совета реформ. Саакашвили отметил, что Зеленский ожидает от него улучшения налогового законодательства и завершения таможенной реформы. В офисе президента добавили, что на Саакашвили возложена также «координация сотрудничества с международными организациями».
Следует отметить, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили уже пробовал свои силы в украинской власти. Он возглавлял одесскую областную государственную администрацию в период с мая 2015 года по ноябрь 2016 года.
Кроме того, Саакашвили занимал должность советника президента Порошенко. Оба политика изначально говорили о дружеских отношениях. Однако впоследствии между ними произошел серьезный конфликт.
Экс-президент Грузии выступал за отставку Порошенко. В свою очередь, глава Украины лишил оппонента им же пожалованного украинского гражданства. Саакашвили был запрещен въезд на Украину, но он сумел прорвать границу.
Ранее Саакашвили поделился своими планами на новой должности.
«Мы должны с малым и средним бизнесом поднять это партнерство и сказать, что государство может выполнять лишь отдельные функции, а другие функции можно делать вместе с людьми, которые создают благосостояние этой страны и рабочие места», — цитирует RT.
Автор: Сергей Свазовский

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



122
Источник
Похожие новости
17 мая 2020, 02:55
СМИ сообщили о заражении Саакашвили коронавирусом
16 мая 2020, 13:55
В Молдове в войну с правительством вступают ветераны
17 мая 2020, 06:55
Борьба с пандемией на Украине шокировала американских журналистов
16 мая 2020, 15:55
Приднестровье переходит в режим жёсткой экономии
16 мая 2020, 19:55
Украинский депутат назвал обещанную помощь украинских властей врачам откровенным издевательством
16 мая 2020, 13:55
Латвия пытается ликвидировать русскоязычные детские сады
Новости партнеров
 
Выбор дня
17 мая 2020, 02:55
По детям ВСУ бьют специально: Экс-атошник сделал сенсационное признание в прямом эфир...
17 мая 2020, 00:55
Двойной удар России при малейшем подозрении: Полковник предложил схему против ядерных...
17 мая 2020, 02:55
СМИ сообщили о заражении Саакашвили коронавирусом
17 мая 2020, 01:50
Опасная рокировка: почему в США заявили о возможном перемещении ядерного арсенала из ...
17 мая 2020, 04:55
США готовят России "троянского коня"? Microsoft сделала госучреждениям РФ &...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 мая 2020, 23:55
Усик дал достойны ответ селюку-«майданщику» из Шапитовки
11 мая 2020, 14:55
Карьера клоуна на посту президента подходит к концу
13 мая 2020, 09:55
Продали, а предупредить забыли? Сбербанк дал ответ Украине о продаже акций
10 мая 2020, 14:20
На украинском ТВ «декоммунизировали» Парад Победы: журналисты решили продемонстрировать «идиотизм дебильных законов»
14 мая 2020, 01:55
Шмыгаль готовится добить Украину
11 мая 2020, 08:55
Сатановский ответил на истерику поляков: "Странные люди... Библии они не читали, что ли?"
11 мая 2020, 23:20
Записки киевлянки: Бандеру по телеку назвали нацистом? Да вы шо! И проспект его имени теперь переназовут?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.