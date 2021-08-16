Саакашвили назвал условие помощи американцев: "Урок всем"

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что американцы помогают лишь тем, кто "проявляет волю к бою". "Афганистан - урок всем странам, всем нам", - заметил при этом политик, вспоминая и о событиях войны 2008 года.

Свои пять копеек по теме захвата Кабула и бегства военных Афганистана вставил и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. На своей странице в Facebook он обратился к событиям 2008 года, когда, напомним, Грузия развязала войну с Южной Осетией, атаковав мирный Цхинвал и наших миротворцев. В результате Россия ввела в республику свои войска, а грузинская армия прекратила наступление, бежав с поля боя.

Правда, об этом позорном для Тбилиси эпизоде истории Саакашвили отзывается почему-то как о "героическом сопротивлении грузинской армии".

При этом экс-президент страны пытался заверить, что якобы Тбилиси в тот момент решил помочь Вашингтон. Очевидно, исходя из этого, Саакашвили приходит к выводу о том, что "американцы могут помочь, только если вы проявите волю к бою".

Что касается событий в Афганистане, то, по версии экс-президента Грузии, - это "урок всем странам, всем нам".