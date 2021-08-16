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Саакашвили назвал условие помощи американцев: "Урок всем"

16 августа 2021, 10:05  •  200 • Политика
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что американцы помогают лишь тем, кто "проявляет волю к бою". "Афганистан - урок всем странам, всем нам", - заметил при этом политик, вспоминая и о событиях войны 2008 года.
Свои пять копеек по теме захвата Кабула и бегства военных Афганистана вставил и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. На своей странице в Facebook он обратился к событиям 2008 года, когда, напомним, Грузия развязала войну с Южной Осетией, атаковав мирный Цхинвал и наших миротворцев. В результате Россия ввела в республику свои войска, а грузинская армия прекратила наступление, бежав с поля боя.
Правда, об этом позорном для Тбилиси эпизоде истории Саакашвили отзывается почему-то как о "героическом сопротивлении грузинской армии".
При этом экс-президент страны пытался заверить, что якобы Тбилиси в тот момент решил помочь Вашингтон. Очевидно, исходя из этого, Саакашвили приходит к выводу о том, что "американцы могут помочь, только если вы проявите волю к бою".
Что касается событий в Афганистане, то, по версии экс-президента Грузии, - это "урок всем странам, всем нам".

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