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Саакашвили нашли должность в правительстве Украины
22 апреля 2020, 16:10 • 86 • Политика
В ближайшее время грузинский политик представит в Раде план "смелых реформ"
Президент Украины Владимир Зеленский предложил экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили стать заместителем председателя правительства Незалежной по вопросам реформирования страны. Об этом сам грузинский политик сообщил в среду, 22 апреля.
По словам Саакашвили, он уже обсудил эту идею с премьером Украины Денисом Шмыгалем и решил согласиться: "Подхожу к этому предложению и к своему решению с очень большой ответственностью", – написал он в "Фейсбук". Саакашвили обещал использовать в работе весь свой как положительный, так и негативный опыт работы на Украине и за рубежом, чтобы провести реформы и преодолеть экономический кризис с наименьшими потерями.
"Нам сейчас как никогда предстоит быть смелыми в своих решениях", – подчеркнул он, предупредив, что впереди у Украины сложный период.
Грядущее назначение Саакашвили уже подтвердили в партии "Слуга народа". Как отметила депутат Рады Евгения Кравчук, "Саакашвили в кабинете министров должен быть в хорошем смысле тараном для реформ в стране", передает телеканал "24".
Ожидается, что голосование за кандидатуру экс-губернатора Одесской области на пост вице-премьера состоится в Верховной раде уже в пятницу, 24 апреля. Тогда же Саакашвили представит и свои первые идеи по реформированию Незалежной.
В мае 2019 г. победивший на выборах Зеленский отменил решение своего предшественника Петра Порошенко о лишении Саакашвили украинского гражданства. После этого грузинский политик высказывал опасения, что Незалежная может расколоться на пять частей, если вовремя не изменить политсистему управления страной, пишет "Свободная пресса".
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