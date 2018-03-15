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Саакашвили: Киев пытается устранить Савченко из страха перед грядущими выборами
15 марта 2018, 20:24 • 122 • Политика
Экс-президент Грузии назвал дела украинской власти "совсем плохими".
Лидер "Движения новых сил" и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили обвинил украинскую власть в том, что она в преддверии выборов пытается устранить депутата Верховной рады Надежду Савченко с политической арены.
По его словам, хотя Савченко "тот еще фрукт", но уж слишком в Киеве боятся выборов.
"Что-то мне подсказывает, что дела у них совсем уж плохи", - отметил Саакашвили. Он напомнил, что не так давно Луценко с тем же рвением обвинял его в намерениях захватить Верховную раду на деньги олигарха Курченко.
По словам Саакашвили, подобное случается в стране, когда в ней захватывают власть "полные шарлатаны". Политик также пообещал вскоре закончить "этот маразм", причем без насилия.
Напомним, в четверг Савченко была исключена из комитета по нацбезопасности и обороне Верховной рады. Генпрокурор Юрий Луценко также внес представление на ее арест и привлечение к уголовной ответственности.
В ответ Савченко заявила журналистам, что Луценко и Парубий организовали расстрел майдана в 2014 году.
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