Саакашвили избили в Афинах. Политолог двумя словами объяснил греческое приключение политика

В Афинах неизвестный избил Саакашвили, приехавшего на встречу с грузинскими эмигрантами. Соответствующее видео опубликовал телеканал Mtavari. Возле здания, где должна была пройти запланированная встреча, неизвестный в капюшоне напал на Саакашвили и, судя по кадрам, ударил его несколько раз.

Отмечается, что в результате инцидента пострадали несколько человек. Местные СМИ сообщают, что митинг из-за визита Саакашвили устроила греческая диаспора. Там присутствовали как противники, так и сторонники Саакашвили.

Политолог Владимир Корнилов в свою очередь с иронией прокомментировал инцидент. Всего двумя словами он объяснил избиение Саакашвили во время его предвыборного митинга.

"Вездессущий кандидат. Вездессущий!" - написал он в своём Telegram-канале "КОРНИЛОВ", приложив к комментарию само видео.