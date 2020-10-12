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Саакашвили избили в Афинах. Политолог двумя словами объяснил греческое приключение политика
12 октября 2020, 17:00 • 98 • Политика
Экс-президента Грузии и бывшего главу администрации Одесской области Украины Михаила Саакашвили избили в Афинах. Политолог Владимир Корнилов двумя словами объяснил греческое приключение политика.
В Афинах неизвестный избил Саакашвили, приехавшего на встречу с грузинскими эмигрантами. Соответствующее видео опубликовал телеканал Mtavari. Возле здания, где должна была пройти запланированная встреча, неизвестный в капюшоне напал на Саакашвили и, судя по кадрам, ударил его несколько раз.
Отмечается, что в результате инцидента пострадали несколько человек. Местные СМИ сообщают, что митинг из-за визита Саакашвили устроила греческая диаспора. Там присутствовали как противники, так и сторонники Саакашвили.
Политолог Владимир Корнилов в свою очередь с иронией прокомментировал инцидент. Всего двумя словами он объяснил избиение Саакашвили во время его предвыборного митинга.
"Вездессущий кандидат. Вездессущий!" - написал он в своём Telegram-канале "КОРНИЛОВ", приложив к комментарию само видео.
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