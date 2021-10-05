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Саакашвили из тюрьмы пожаловался Зеленскому на Путина

05 октября 2021, 12:20  •  101 • Политика
Михаил Саакашвили. Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Скандальный политик написал послание главе Незалежной на трех языках
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили оказался в тюрьме не из-за того, что нарушил закон, и не из-за того, что прибыл в страну, где был заочно осужден, а потому что этого захотел глава российского государства Владимир Путин. Об этом сам Саакашвили рассказал президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Открытое письмо Зеленскому на трех языках – украинском, русском и английском – появилось в "Фейсбуке" Саакашвили утром 5 октября. В тексте опальный политик поблагодарил президента Незалежной за поддержку, назвав его "настоящим государственным деятелем высокого класса".
Свой арест он считает незаконным, обвинения "сфальсифицированными": по словам Саакашвили, их никто в мире, кроме России, не признает.
"Я фактически являюсь личным узником Путина",
– заявил находящийся в грузинской тюрьме политик. При этом Украину он назвал своей второй родиной и сообщил, что гордится причастностью к проводимым в Незалежной реформам.
Ранее в Киеве заявили, что намерены добиваться экстрадиции Саакашвили, однако в Тбилиси не увидели для этого оснований.
Саакашвили тайно пробрался в Грузию накануне муниципальных выборов. По мнению экспертов. Он рассчитывал, что его партия победит, и он сможет вернуться во власть. Однако расчет оказался не верен, в результате Саакашвили придется отсидеть не только присужденные ранее сроки, но и, возможно, понести наказание за попытку госпереворота.

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