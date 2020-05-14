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Саакашвили ищет таланты: политик хочет найти реформаторов Украины через соцсети

14 мая 2020, 18:20  •  31 • В России

«Наберут реформаторов по объявлению», - скажут украинцы. И попадут «в яблочко»! Именно к такой кадровой политике решил прибегнуть Михаил Саакашвили, формируя свою команду. На странице в Фейсбуке он разместил самое обычное объявление, какие раньше расклеивали на столбах:

«Если вы хотите присоединиться к нашей дружной, активной и сильной команде реформаторов, пожалуйста, заполните эту форму».

По ссылке – минимальные критерии: знание английского, пятилетний опыт работы, рекомендации… И обещания рыночных зарплат, современного офиса и возможности профессионального роста.

Видимо, старый способ привлечения кадров из Грузии себя изжил. То ли желающих (дурных) нема, то ли результаты протеже Саакашвили при прошлой власти в МВД, Генпрокуратуре и Минздраве не очень впечатлили. В любом случае, удивительно, что «удачный реформатор» на новую должность пришел без проверенных профессионалов. и вынужден побираться в интернете.

И в этом поиске можно было бы пойти и дальше. Как известно, лучшие специалисты, разбирающиеся в самом широком спектре проблем, прячутся под личинами таксистов. Экспертов в области реформ можно пошукати на лавочках у подъездов. А самых искусных ораторов – у ближайшей «наливайки» на Троещине.

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