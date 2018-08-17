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Саакашвили готов вернуться на Украину

17 августа 2018, 18:54  •  57 • Политика
Экс-президент Грузии и глава Одесской области Михаил Саакашвили пообещал вернуться на Украину, как только со своего поста уйдет президент Петр Порошенко.
Украинский и грузинский политик Михаил Саакашвили снова пообещал вернуться на Украину. С его слов он сделает это, как только президент Петр Порошенко покинет свой пост.
Саакашвили пообещал восстановить свое украинское гражданство через суды. С точки зрения Саакашвили, при лишении его гражданства были нарушены многочисленные правовые нормы. Кроме того, утверждает политик, за него подделывались ряд документов и даже его подпись. И даже были запуганы свидетели и суд. «Естественно, я буду возвращаться на Украину», - пообещал Саакашвили.
Отметим, что его обещания, возможно, сбудутся очень скоро. Президентские выборы на Украине пройдут в марте 2019 года. И пока рейтинг Петра Порошенко не так высок, чтобы говорить о том, что он сможет переизбраться на следующий срок.
Слова Михаила Саакашвили приводит "Новое время".

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