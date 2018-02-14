Саакашвили: эвакуация и консервация

Значение Михо как политической фигуры на Украине стремительно приближалось к нулю. И кураторами было принято решение срочно его эвакуировать, спасая от политической смерти. Законсервировать и дать возможность нагнать политический вес «в гонениях». Ещё пригодится.

Протестовать против задержания лидера партии «Рух новых сил» Саакашвили 12 февраля на Банковской возле Администрации президента собралось больше журналистов, чем приверженцев. The New York Times 13 февраля разъясняла читателю: «Опросы общественного мнения свидетельствуют о том, что г-н Саакашвили не получил большой популярности в Украине, где он учился в качестве студента во время Советского Союза. Но он, тем не менее, был серьезной шпилькой г-ну Порошенко…»

Всё было обставлено не без выдумки. 3 января 2018 Окружной административный суд Киева отказал Саакашвили в статусе беженца. Судья заявила: «Суд принял решение отказать Михаилу Саакашвили в удовлетворении его иска к Государственной миграционной службе о предоставлении ему статуса беженца или лица, требующего дополнительной защиты. В иске отказать полностью». 5 февраля это решение было подтверждено в в Киевском апелляционном административном суде. Саакашвили в Facebook написал: «Таким образом, я теряю статус нахождения на Украине. Это очередное решение Порошенко, а не суда». Тогда же его адвокат Руслан Чернолуцкий признал, что решение вступило в силу, но будет обжаловано в Конституционном суде. Однако до этого не дошло.

12 февраля в центре Киева, в ресторане «Cулугуни», Саакашвили был задержан. Камеры наблюдения запечатлели, как его уложили на пол, а затем в наручниках, держа за волосы, выволокли наружу. Сам Саакашвили позже так описал своё задержание («похищение», как он выразился), говоря о себе в третьем лице: «Его били в лицо, всю дорогу до самолета закрывали рот и глаза, угрожали выстрелить, держали прижатым к полу микроавтобуса и вертолета». Пресс-служба аваковского МВД распространила сообщение: «Во время проведения согласованных межведомственных разработок, в одном из заведений общественного питания, правоохранители обнаружили лицо без гражданства Саакашвили М.Н. В отношении его на запрос ГМС польская сторона дала согласие на реадмиссию. В соответствии с Соглашением между Украиной и Европейским сообществом о реадмиссии 2007 года». Государственная пограничная служба заявила, что Саакашвили возвращён в государство, откуда он «прибыл, нарушая украинское законодательство». Доставили Михо в Варшаву и под охраной поселили в отеле. Интересен фон, на котором произошла высылка.

13 февраля Саакашвили должен был выступить в суде в качестве свидетеля по делу о грузинских снайперах в процессе над бывшими беркутовцами, которых обвиняют в расстреле «небесной сотни». То, что он много знает о делах майдана, сомнений не вызывает. Как и то, что в припадке гнева он мог начать говорить. Теперь не скажет, считают некоторые. Это обстоятельство спровоцировало приступ откровенности у одной из «звёзд» майдана, журналистки Ирмы Крат, бывшей командирши «женской сотни». 13 февраля она вдруг, что называется, расчехлилась и выдала в Фейсбуке (её орфографию по мере возможности поправил. – О.М.): «…Так вот, Саакашвили сам рассказывал о том, что Порошенко спрашивал у него совета, как довести начатое дело до конца, то есть Майдан. И тут пошли советы: убить гражданина Белоруссии Жижневского, чтобы получить от Белоруссии поддержку, потом убили Нигояна армянина, чтобы получить поддержку от Армении, дальше избили Черновол Таню, чтобы подкрепить Майдан чувствами, а когда они выстрелили со стороны Майдана в моего оператора телеканала ТВ "Прихована правда" Олега Веременка, пуля прошла насквозь его головы и… я поняла, что нас используют. Зная Януковича лично, я четко для себя понимала, что это не он».

Говорил ли такое Михо? А если говорил – говорил ли правду? Так или иначе, всё это должно было быть расследовано. И это, что ни говори – мотив для немедленной высылки.

Однако нашлись, как водится и конспирологи. Дело в том, что день в день, 12 февраля 1974 был арестован, обвинён в измене Родине и лишён гражданства А.И. Солженицын. А 13 февраля его выслали и доставили на самолёте в Европу (в ФРГ). Если совпадение не случайно, то, надо признать, куратор, который планировал операцию, не лишён масштабного мышления. И своеобразного юмора. Пророчит Михо триумфальное возвращение.

Власть, торопясь выслать Саакашвили, махнула рукой даже на то, что он находится на Украине под следствием по делу о связях с «кошельком Януковича» – олигархом Сергеем Курченко. Во всяком случае, генеральный прокурор Юрий Луценко обвинил в этом Михо, демонстрируя в стенах Рады как доказательство видеозаписи. Работающие на Саакашвили политики сразу взвились: «Если генеральный прокурор заявляет, что есть доказательства сотрудничества Саакашвили с Курченко и вместо того, чтобы доказать это в суде, обвиняемого человека похищают и вывозят из страны, это доказывает, что Луценко лгал всему нашему обществу».

Правомерен вопрос: почему Варшава, а не Тбилиси? 5 января Саакашвили в Тбилиси заочно был приговорён к 3 годам лишения свободы по статье «злоупотребление служебными полномочиями». Весь мир наслышан, что Михо провёл в Грузии выдающуюся судебную реформу, которая нравится и американцам и европейцам. Поэтому непонятно, почему Украина не выслала его в Грузию, которая так же живёт под колпаком США и «идёт в ЕС и НАТО». Министр юстиции Грузии Тея Целукиани напомнил, что Тбилиси в 2017 году уже направлял в Польшу запрос об экстрадиции бывшего президента Саакашвили. Не сложилось (мол, выслать – это на расправу). Не сложилось, потому что у кураторов на уме был другой сюжет. Нужно было взбодрить Порошеко, пододвинуть к принятию закона об Антикоррупционном суде, в котором командует наместник США. Кураторы пока не намерены сажать Михо за решётку. Перед ним, представляется, поставлена задача довести дело до конца, заново набрав политический вес.

Поэтому на брифинге в Варшаве 13 февраля Саакашвили уверенно заявил: «Попытка избавиться от меня как от украинского политика – обречена. Я был, я остаюсь украинским политиком, так же, как и являюсь грузином, естественно. И я буду восстанавливать свое украинское гражданство».