Саакашвили двумя словами оценил коррупцию в правоохранительных органах Украины

По мнению Михаила Саакашвили, Украина - это "проходной двор" для криминальных элементов из постсоветских стран, которые знают, как "решать вопросы" с нужными людьми

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который на сегодняшний день является главой исполнительного комитета Национального совета реформ Украины, заявил, что Украина стала "проходным двором", в который с лёгкостью могут попасть преступники с территории государств бывшего Советского Союза.

По словам Саакашвили, преступники уверены в своей безнаказанности, поскольку понимают, что любого можно отпустить, если правильно решать вопросы и с помощью нужных людей из правоохранительной системы – следователей, прокуроров, полицейских. Политик уверен, что система "глубоко больна", а условный бен Ладен, заплатив денег кому надо, сможет получить документ, что он некто Марченко, чей прадед родом из Украины.

Любой заедет, любой выедет, любой выстрелит, любой взорвет. И всё это проходит на глазах у всех

- сказал Саакашвили, выступая на телеканале "Украина 24".

Такие проблемы в стране экс-президент Грузии связывает с коррупцией в правоохранительных органах Украины, которой пользуются злоумышленники для ухода от ответственности.

Кстати, ранее Саакашвили пообещал, что в октябре вернётся в Грузию, когда там будут проходить выборы в органы местного самоуправления.