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Саакашвили двумя словами оценил коррупцию в правоохранительных органах Украины
25 сентября 2021, 05:25 • 38 • Политика
По мнению Михаила Саакашвили, Украина - это "проходной двор" для криминальных элементов из постсоветских стран, которые знают, как "решать вопросы" с нужными людьми
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который на сегодняшний день является главой исполнительного комитета Национального совета реформ Украины, заявил, что Украина стала "проходным двором", в который с лёгкостью могут попасть преступники с территории государств бывшего Советского Союза.
По словам Саакашвили, преступники уверены в своей безнаказанности, поскольку понимают, что любого можно отпустить, если правильно решать вопросы и с помощью нужных людей из правоохранительной системы – следователей, прокуроров, полицейских. Политик уверен, что система "глубоко больна", а условный бен Ладен, заплатив денег кому надо, сможет получить документ, что он некто Марченко, чей прадед родом из Украины.
- сказал Саакашвили, выступая на телеканале "Украина 24".
Такие проблемы в стране экс-президент Грузии связывает с коррупцией в правоохранительных органах Украины, которой пользуются злоумышленники для ухода от ответственности.
Кстати, ранее Саакашвили пообещал, что в октябре вернётся в Грузию, когда там будут проходить выборы в органы местного самоуправления.
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