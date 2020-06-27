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Саакашвили диагностировал «отсутствие на Украине государства»

27 июня 2020, 16:25  •  62 • В России

Природный оптимизм гордого сына грузинского народа, экс-президента этой закавказской республики и бывшего губернатора Одесской области Украины Михаила Саакашвили дал трещину. С болью в организме Михаил Николозович признал превосходство России над Незалежной, и где? В той сфере, за которую на Украине отвечает именно он – в области реформ.

- Меня это очень расстраивает – по дерегуляции Россия ушла далеко-далеко вперед Украины или Прибалтики. Я был в Голландии несколько лет назад, и смотрели российский телеканал. Там выступает их чиновник, и говорит: «Мы не можем деньгами помочь бизнесу, но мы можем им помочь тем, что облегчим это бремя». Но почему-то я не слышу этого от украинских чиновников. Что, россияне должны нас опережать? – заявил Саакашвили. - Россия как Европа, когда мы сравниваем. И по налоговой системе они гораздо дольше ушли, и по бюрократии, и по дерегуляции (экономики – прим. авт.). Они реально гораздо больше слушают бизнес, чем мы, в условиях нашей демократии.

- В России есть много вещей, которые мы пытаемся исправить в Украине, которые там решаются гораздо быстрее и успешнее, чем у нас. Там сокращается бюрократия, улучшается налоговая система, и Россия побеждает нас на фронте, на котором она ну никак не может выигрывать, потому что Украина – это демократия, потому что в Украине есть свободолюбивое общество, потому что в Украине есть гораздо больший потенциал, - расстроился Саакашвили, пообещавший на своем месте руководителя Национального совета по реформам привлекать до 3-х млн долларов инвестиций в месяц в украинскую экономику. И обвинил в сложившейся ситуации украинских чиновников. - Но в Украине есть бюрократия, которая является врагом собственного народа, не меньше, чем враг внешний. Таков мой опыт общения с украинской бюрократией в период работы в Нацсовете реформ и не только. Они реально делают дело за нашего врага.

Россия, конечно, не может, но сделала, а Украина может, но никак. «Та и в крынку не лизэ», - как говорилось в одном не очень приличном анекдоте. Оно, конечно, если считать, что на Украине сейчас демократия, то и телодвижения Саакашвили и его команды можно тоже называть тогда реформами.

Однако только этой констатацией пессимизм Саакашвили не ограничился. Немногим позже он просто отказал Украине в наличии государственности,

- На Украине нет государства. В Украине есть чиновники, которые действуют от имени несуществующего государства. Потому что государство – это то, которое для всех, которое обеспечивает справедливость для всех, которое защищает всех. Где такое в Украине существует? В Украине существует куча чиновников, у каждой группы этих чиновников есть свой начальник, - заявил он, обозначив начало нового политического скандала в стране. И продолжил. - Человек рождается с чипом на ухе: я представитель той группы, этой группы. Ходит человек, ноги, руки, с двумя глазами, нормально разговаривает, а на ухе чип, мол, я представляю эту конкретную группу. Как будто люди рождаются с этим. А где государство? Государства просто нет.

Если вспомнить, что около недели тому назад Саакашвили предрек Украине тяжелейший кризис и «голод значительному числу украинских семей», то возникает вопрос, а с чего вдруг раздается это ж-ж-ж? Явно неспроста. Или в Америку просится, или у Америки в Европу. А вдруг в Грузию собрался вернуться? Но ясно, что с Украиной у грузинского реформатора не складывается при Зеленском уже точно так же, как не сложилось и при Порошенко, и эти признания не от хорошей жизни. Не в бытовой, конечно, сфере, а в плане решения сверхзадачи и политических перспектив. В прошлый раз, кстати, Михаил Николозович продержался подольше. Зато в этот прозрел и сбросил пелену угара националистического патриотизма с глаз.

МНЕНИЕ

Михаил Погребинский: Саакашвили бросил камень в огород украинской бюрократии, которая его игнорирует

Экс-президент Грузии, заявив, что в России лучше относятся к бизнесу и там проще с налогами, чем на Украине, многим «снес крышу» (подробности)

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