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С Зеленским не согласовали: "Нафтогаз" скрыл будущее воровство российского газа от президента Украины

28 ноября 2019, 17:24  •  63 • Политика
Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко в беседе с Deutsche Welle признался, что с президентом Украины Владимиром Зеленским не согласовали позицию по будущему воровству "бесхозного" российского газа. Речь идёт о решении с 1 января поступающий на территорию страны российский газ без документального оформления закачивать в хранилища Незалежной. Что равносильно воровству "голубого топлива". При этом, судя по словам Витренко, такое будущее самоуправство скрыли от Зеленского.
Напомним, ранее исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко у себя на странице в соцсети Facebook сообщил о том, что поступающий из России газ будет считаться "бесхозным". Если не будет подписан новый транзитный договор с "Газпромом", то "голубое топливо" из России будут закачивать в подземные хранилища Незалежной.
Фактически же речь идёт о явном воровстве Украиной российского газа, предназначенного для Европы. Но в украинской компании предпочитают прикрывать это "официальной позицией украинского законодательства".
В интервью Deutsche Welle Витренко прояснил позицию компании и признался, что с президентом Украины Владимиром Зеленским не согласовали позицию по будущему воровству "бесхозного" российского газа. То есть от главы государства будущее самоуправство просто скрыли.
"Президент не вмешивается в операционную деятельность компании, и такие вопросы не согласовываются с президентом", - ответил представитель "Нафтогаза" на прямой вопрос о том, согласована ли позиция компании с главой государства.
Сам же Витренко оправдал воровство тем, что поступающее из России "голубое топливо" "будет закачиваться в подземные хранилища как газ "неопределённого собственника".
"Будем ждать документального оформления, - продолжил свою мысль представитель "Нафтогаза". - Только после этого оператор сможет направить этот газ туда, куда собственник с соответствующими документами скажет этот газ направить".

Вентиль раздора

1 января 2020 года истекает срок действующего транзитного соглашения между Россией и Украиной. "Газпром" уже направил "Нафтогазу" предложение о продлении контракта на год, однако украинская сторона настаивает на долгосрочном соглашении.
"Нафтогаз Украины" уже начиная с нового года собрался перенаправлять транзитный газ из России в подземные хранилища на территории страны. Отмечается, что это будет сделано, если газ будет приходить в Незалежную без надлежащего контракта. Об этом журналистам рассказал исполнительный директор "Нафтогаза".
"Он будет закачиваться в подземные хранилища газа как "газ неопределённого собственника", пока будет проводиться документальное оформление этого газа", - заявил Витренко.
Ранее он грозился тем, что Киев может расценить транзитный газ "как контрабанду".

Тем временем

В Швеции суд округа Свеа отказался удовлетворить апелляционный иск "Газпрома" в споре с украинским "Нафтогазом". Суд утвердил решение предыдущей инстанции. По постановлению Стокгольмского арбитража российская компания должна выплатить украинской 2,56 млрд долларов. "Газпром" пытался обжаловать решение, а потом вообще просил отменить его, но ничего не добился.
"Полная победа! Украина снова побеждает! Мы выиграли апелляцию по первой жалобе "Газпрома" на решение Стокгольмского арбитража!" - написал в Fаcebook Юрий Витренко.

Обнулить претензии

До этого президент России Владимир Путин призвал "Нафтогаз" и "Газпром" обнулить взаимные претензии и начать переговоры с чистого листа. При этом выяснилось, что на суд по делу о взыскании с российской компании 2,1 миллиарда долларов "Нафтогаз" уже потратил более 1,6 миллиарда долларов.
Конфликт также чреват провалом переговоров по транзиту газа в Европу, что грозит Украине потерей 3-4% ВВП. В случае остановки поставок голубого топлива из России украинской стороне придётся платить за содержание ГТС и поставки газа из других источников.

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