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С заморозкой пенсий ясно. Но куда пропали деньги умерших пенсионеров?

23 октября 2020, 06:05  •  35 • Политика
Пенсионная система России, казалось бы, давно должна бы перестать нас удивлять. Но вот приходит новый день, и возникают свежие вопросы. В день очередной заморозки накопительной части пенсий Царьград решил вспомнить об одном из самых наболевших тезисов - деньгах умерших пенсионеров.
Сегодня стало известно, что Госдума поддерживает заморозку накопительной части пенсий, об этом говорят результаты первого чтения законопроекта кабмина о продлении ещё на три года, до конца 2023-го, заморозки накопительной части пенсии. В Минфине уже назвали плюс такого решения.
Как объяснил замминистра финансов Антон Дроздов, решение о продлении заморозки обеспечит расходы на индексацию страховых пенсий темпами выше инфляции. Но разве повышение пенсионного возраста не должно было стать таким обеспечением? Безусловно, это риторический вопрос. Да и с заморозкой давно всё ясно. Эту часть пенсии свернули так давно, что никто уже и не помнит, для чего она была нужна. А например, доктор экономических наук Михаил Делягин и вовсе полагает, что заморозка - это просто фикция.
"Накопительная пенсия и так является фикцией: мы платим деньги, которые государство, по сути, заморозило", - именно такую позицию ранее выражал эксперт.
Экономист Михаил Хазин в беседе с "РИА ФАН" и вовсе назвал "заморозку" накопительной части пенсии мошенничеством. Впрочем, он полагает, что "все либеральные реформы пенсионной системы — это мошенничество" и "их цель — лишить граждан России пенсии".
Ещё одним проблемным вопросом системы являются деньги граждан России, которые не дожили до пенсии. Или, например, умерли, едва выйдя на пенсию. Об этом пробеле в эфире "Первого русского" говорил депутат Госдумы Валерий Гартунг, раскрывая своего рода стыдный секрет ПФР. Депутат полагает, что вопрос о доверии или недоверии Пенсионному фонду уже давно не стоит.
"У меня складывается впечатление, что в пенсионной системе никто не знает, сколько осталось денег невыплаченной пенсии умерших пенсионеров и сколько из этой части получили люди, которые прожили дольше, чем заложенный в расчёт период дожития", - произнёс политик в эфире программы "Царьград. Главное".
Он уверен: сальдо не в пользу пенсионеров. Об этом свидетельствует тот факт, что ежегодно в стране на шесть месяцев увеличивается срок дожития. Чем он дольше, тем на большее количество месяцев делится пенсионный капитал. Следовательно, размер пенсии уменьшается.
"В этих расчётах точно плюс за государством. Вопрос - на сколько этот плюс. Речь идёт о серьёзных суммах: десять, пять, два триллиона", - предположил Гартунг.
После завершения проверки Счётной палаты оказалось, что 16% проверенных пенсионных дел имеют ошибки. Гость программы предложил масштабировать это на всех пенсионеров страны. Итого: больше 6 миллионов человек получают пенсию по недостоверным данным.
"Вообще-то Пенсионный фонд обходится нам, гражданам, в 111 миллиардов рублей (по итогам 2019 года - ред.). Плюс профицит в 150 миллиардов был израсходован. Если цифровизировать расчёты пенсий, а это легко сделать, потому что у государства есть все данные, на основе которых рассчитываются пенсии, и машина всё это обрабатывает… Я вообще не понимаю, зачем нам Пенсионный фонд", - подчеркнул депутат Госдумы.
Он уверен: ПФР как "прокладку" между гражданином и государством нужно убрать. И сделать это следует хотя бы ради устранения этих 16% ошибок.

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