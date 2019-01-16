«С закрытием въезда на 20 лет»: украинского шпиона выдворили из России

Сотрудники ФСБ задержали украинского гражданина, который собирал информацию о российских военных в Крыму для последующей передачи данных Службе безопасности Украины (СБУ). Мужчина был завербован на пропускном пункте «Каланчак» во время приграничного контроля. Так как он не успел совершить преступление, его выдворили из России и запретили въезд в страну на 20 лет.

За шпионаж в пользу украинских спецслужб сотрудники управления ФСБ по Воронежской области задержали и выдворили за границу России 31-летнего гражданина Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УФСБ по республике Крым и городу Севастополю.

«В связи с тем что агент украинских спецслужб не успел совершить преступное деяние, уголовное дело в отношении него не возбуждалось. После задержания сотрудниками УФСБ России по Воронежской области Каплун Л.И. выдворен за пределы Российской Федерации с закрытием возможности въезда в Россию сроком на 20 лет», — приводит ТАСС выдержку из сообщения.

По данным ведомства, Леонид Каплун выполнял задания Службы безопасности Украины под псевдонимом Рыжий. Он занимался пассажирскими перевозками по маршруту Киев — Симферополь — Севастополь и был завербован на пропускном пункте «Каланчак» во время прохождения пограничного контроля.

«Каплуну было поручено собрать и передать украинской спецслужбе информацию о дислокации российских военных частей, передвижениях военной техники на территории Республики Крым, а также численном составе сотрудников пограничных органов, проходящих службу в пункте пропуска «Армянск» (Россия)», — добавили в ФСБ.

Действия Каплуна содержат признаки преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ («Шпионаж»). Наказание по статье может составлять до 20 лет лишения свободы. Однако Каплун не успел совершить преступление благодаря оперативным действиям силовиков, в связи с чем было решено экстрадировать его без возбуждения уголовного дела.

В Госдуме считают, что задержание украинского гражданина, занимавшегося шпионажем, говорит о высоком уровне безопасности на Крымском полуострове. Так, об этом агентству РИА Новости Крым рассказал депутат Михаил Шеремет.

«Этот факт свидетельствует, что Крым и все его жители находятся под надёжной защитой, в том числе наших силовых структур и правоохранительных органов. К сожалению, власти на Украине не отказываются от своих планов дестабилизировать обстановку в Крыму. Но всем этим попыткам будет дан отпор», — отметил он.

Шпионаж по-киевски

В России неоднократно задерживали сотрудников украинских спецслужб, которые собирали информацию о российских военных для последующей передачи в СБУ.

Так, предыдущий инцидент, когда в России был задержан сотрудник СБУ по делу о шпионаже, произошёл в сентябре 2018 года. Тогда гражданин Украины Сергей Стефаненко, якобы приехавший на заработки, собирал данные о военных объектах, перемещении техники и кадровом составе служащих на Кубани. Как и в случае с Каплуном, Стефаненко был выдворен.

В апреле 2018 года ФСБ задержали трёх российских граждан и одного украинца, которые собрали топографические карты с военными объектами и намеревались их передать за границу. Следственные мероприятия тогда проходили одновременно в Омске, Симферополе и Екатеринбурге.

«Сотрудниками Управления ФСБ России по Свердловской области совместно с коллегами из УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю и УФСБ России по Омской области пресечена противоправная деятельность группы лиц, причастных к незаконному сбору для последующей передачи иностранной стороне секретных топографических материалов военного назначения», — отмечалось в сообщении УФСБ по Свердловской области.

Им были предъявлены предупреждения о недопустимости подобных действий, которые могут дать основания для возбуждения уголовного дела по ст. 276 УК РФ «Шпионаж», а в отношении российских граждан — также ст. 275 УК РФ «Государственная измена». Отмечается, что один из задержанных ранее привлекался за госизмену.

«Все задержанные признали, что своими действиями создавали угрозу безопасности РФ, и отказались от совершения подобных поступков в дальнейшем», — сообщили в ФСБ.

В том же месяце сотрудники ФСБ на территории Нижегородской области задержали украинца Игоря Кияшко. Он обвинялся в шпионаже и попытке контрабанды комплектующих военного назначения. В декабре 2018 года его осудили на восемь лет колонии строгого режима.

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В феврале 2018-го в Симферополе украинец Константин Давыденко был задержан за сбор секретных сведений о Росгвардии, которые затем передавал на Украину.

«Указанное лицо целенаправленно собирало и передавало спецслужбам Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности частей и соединений Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации и в отношении сотрудников Федеральной службы безопасности, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб безопасности государства», — говорится в сообщении ведомства.