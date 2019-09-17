С заботой о народе? Каким пенсионным продуктом "накормит" Минфин Россию

Цель проекта закона - предоставить гражданам возможность за счет своих личных взносов формировать дополнительные источники финансирования пенсионного дохода в системе негосударственного пенсионного обеспечения. При этом государство будет оказывать "стимулирующую поддержку".

До этого в Минфине рассказали, что отправили на согласование в Минтруд проект закона о новой системе добровольных пенсионных накоплений под рабочим названием "О гарантированном пенсионном продукте", который был разработан вместо проекта закона об индивидуальном пенсионном капитале.

Руки вверх, это ИПК?

Ранее в Пенсионном фонде России (ПФР) предложили изменить механизм выплат накопительных пенсий. Специалисты отмечают, что число выходящих на пенсию российских граждан, получающих всю сумму пенсионных накоплений единовременно - "накопительные - сразу", - может вырасти, сообщают СМИ. Однако эксперты настроены скептично, они напоминают, что закон об индивидуальном пенсионном капитале напоминает "ограбление".

Так, специалисты говорят, что благодаря новой схеме пенсионер будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно - "накопительные - сразу", а не в виде ежемесячных выплат.

Отмечается, что на данном этапе Минтруд пока изучает соответствующее предложение. Как пишет РБК, если его примут, то тогда доля выходящих на пенсию российских граждан, которые получат накопительную пенсию в виде единовременной выплаты, возрастет.

В настоящее время пенсионеры получают пенсионные накопления сразу, если рассчитанная для них накопительная пенсия выходит меньше пяти процентов от суммы их общей пенсии.

Однако в том случае, если сумма превышает пресловутые пять процентов, назначается накопительная пенсия.

"Чтобы такая пенсия была назначена, необходимо иметь около 177 тысяч рублей пенсионных накоплений", - говорит глава аналитической службы НПФ "Сафмар" Евгений Биезбардис.

Производит впечатление грабежа

Директор Института проблем глобализации экономист Михаил Делягин раскритиковал закон об ИПК.

"Это производит впечатление ограбления. Потому что вдруг мои деньги переводят в какое-то другое место, и, наверное, если бы это место было бы достаточно выгодным, то туда бы деньги без моего ведома не переводили, - размышляет Делягин. - Не было бы смысла, достаточно было бы объявить - и все. Так что, скорее всего, это будет связано со снижением дохода. А дальше работодатель будет об этом объявлять, если это нужно будет ему. Если выяснится, что ваши накопительные взносы поступают в ПФ, который принадлежит работодателю, работодатель не захочет потерять ваши деньги и вас об этом предупредит. Но эти случаи крайне редки, это касается крупнейших корпораций".

"Заморозка накопительных взносов - это воровство"

В беседе с корреспондентом телеканала Царьград Делягин отметил, что, по его мнению, заморозка накопительных взносов - это и есть воровство денег.

"Нужно понимать, в чём задача пенсионной реформы. Пенсионная реформа не сталкивается с нехваткой денег, эта нехватка искусственно создана. Федеральный бюджет имеет 12,5 триллиона рублей неиспользуемых остатков, эта сумма будет увеличиваться. Только в этом году она вырастет на три с четвертью триллиона", - отмечает Делягин.

Он подчёркивает, что прикрытие пенсионной реформы отсутствием денег - это откровенная ложь. На самом же деле это попросту инструмент, работающий на обеднение народа.

"Подавление граждан РФ и обеспечение их обнищания. С этой точки зрения всё хорошо и эффективно. Другое дело, что сказать это официально нельзя, поэтому делаются всякие мнимые цели, заведомо неэффективные цели типа экономии денег", - жёстко высказывается эксперт.

Делягин отмечает, что люди понимают это и в принципе не верят в реформу. "Сегодня для каждого человека деньги, которые он платит в пенсионные взносы, это деньги, которые выброшены", - констатирует он.

Что такое пенсионный продукт

Что представляет собою новая разработка ведомства Силуанова? Как говорится в сообщении пресс-службы Минфина, в рамках новой системы граждане смогут присоединить к гарантированному пенсионному продукту (ГПП) накопления, имеющиеся в системе обязательного пенсионного страхования.

При этом уточняется, что важным элементом данной системы является добровольный порядок присоединения граждан к системе накоплений. Напомним, что ИПК предполагал так называемую автоматическую подписку с возможностью выйти из системы, что вызвало множество дискуссий и разногласий в правительстве и среди экспертного сообщества.

Кроме того, рассказали в министерстве, основными чертами "продукта" являются налоговые льготы для бизнеса и налоговые вычеты для граждан, регистрация накопительных счетов центральным администратором, а также гарантирование сохранности долгосрочных пенсионных накоплений со стороны государства.

"В ближайшее время планируем представить законопроект для общественного обсуждения с профессиональным и экспертным сообществом, после чего он будет внесен в правительство", — добавили в министерстве.