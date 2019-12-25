«С юридической точки зрения ничтожно»: в РФ оценили уголовное дело на Украине из-за проезда поезда по Крымскому мосту

В России прокомментировали решение украинских властей возбудить уголовное дело в связи с проездом поезда из Санкт-Петербурга по Крымскому мосту. В Совфеде подчеркнули, что юрисдикция Киева не распространяется на полуостров. В свою очередь, в Госдуме отметили, что возбудившая дело «прокуратура Автономной Республики Крым» фактически не существует.

В России прокомментировали уголовное дело, которое возбудила так называемая прокуратура Автономной Республики Крым Украины после проезда поезда из Санкт-Петербурга в Севастополь по Крымскому мосту.

Как отметил глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв, подобные решения юридически ничтожны и не имеют никакого значения. В беседе с RT он назвал это исключительно политическим жестом.

«Данное заявление с юридической точки зрения ничтожно, только так к нему и следует относиться. Оно полностью выбивается из реальной ситуации. Это чисто политический жест», — сказал сенатор.

Само уголовное дело заведено по ч. 1 ст. 332 УК Украины («Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины»).

«В ходе досудебного расследования будет предоставлена правовая оценка незаконным действиям должностных лиц компании-перевозчика, а также незаконному запуску железнодорожного сообщения между РФ и Крымским полуостровом, поскольку такие действия страны-оккупанта грубо нарушают государственный суверенитет и территориальную целостность Украины, свидетельствуют о пренебрежении общепризнанными принципами и нормами международного права», — говорится в сообщении ведомства.

Украина продолжает отрицать референдум 2014 года, по итогам которого свыше 96% жителей Крыма проголосовали за воссоединение с Россией, напомнил Косачёв.

«Украинское правосудие действует в рамках украинского же законодательства. А нам известно, что оно изменившийся статус Крыма отрицает, не признаёт сложившиеся реалии и волеизъявление граждан. Так что ничего неожиданного не происходит. Тем не менее юрисдикцию такого рода решений мы не признаём, наша страна действует в рамках своих законов, которые исчерпывающим образом определяют нынешний статус Крыма», — подчеркнул он.

«Несуществующая прокуратура»

В Москве неоднократно подчёркивали, что референдум был осуществлён в рамках международного законодательства и основывался на праве народов на самоопределение. Однако на Украине итоги плебисцита не признали и утверждают, что полуостров «оккупирован».

В связи с этим продолжают работать и «органы власти» так называемой Автономной Республики Крым. В их числе и вышеупомянутая прокуратура. Однако фактически они не существуют, подчеркнул зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

«Это уже не отношения на международном уровне, а какое-то искажение международного права. Всё, что сегодня Украина и несуществующая прокуратура будут заводить в отношении пассажиров, поездов, шпал и рельс, будет вызывать только смех и не повлечёт никаких последствий. Крым развивается, живёт и будет жить в составе России», — сказал он в беседе с RT.

Возбуждать уголовные дела надо было против тех украинских политиков, действия которых спровоцировали желание выйти из-под юрисдикции Киева, отметил украинский политолог и экономист Александр Дудчак. В их числе он назвал бывшего генпрокурора страны Юрия Луценко, исполнявшего обязанности президента в 2014 году Александра Турчинова, а также спикера Рады Андрея Парубия.

«Они должны были бы возбудить дело против Луценко, Турчинова и Парубия, которые и виновны в том, что Украина потеряла Крым. А сейчас же они развлекаются всякими глупыми идеями, — подчеркнул он в беседе с RT. — Теперь придумывание уголовных дел несуществующей прокуратурой. Зависть — плохое чувство. И именно так она и проявляется».

«Событие важное и для Крыма, и для всего юга России»

Напомним, поезд из Санкт-Петербурга прибыл в Севастополь утром 25 декабря. С Московского вокзала он отправился 23 декабря в 14:00, а ночью 25 декабря, между 2:10 и 2:40, проехал по Крымскому мосту.

Сам запуск железнодорожной части моста прошёл 23 декабря. В церемонии принял участие президент Владимир Путин, проследовавший на поезде из Керчи до Тамани.

«Событие важное и для Крыма, и для Севастополя, для всего юга России, потому что, безусловно, такие объекты инфраструктурного характера, как грандиозный мост, который мы построили, будут влиять на всю экономику. Но хочу вам сказать, что мы не запускаем его сначала, а мы восстанавливаем это движение», — сказал глава государства.

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Глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала, что пока поезда на полуостров будут следовать только из Москвы и Санкт-Петербурга, но позже будут проработаны и новые маршруты.

«Мы вместе с ведомствами работаем над тем, чтобы запустить ещё семь дополнительных (железнодорожных. — RT) направлений из различных городов России в Крым», — сказала она.