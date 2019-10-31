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С юмором: Десять русских подлодок напомнили норвежцам в Сетях об "Особенностях национальной рыбалки"

31 октября 2019, 23:39  •  86 • В мире
Норвежская разведка в обычных учениях российских подводных лодок усмотрела угрозу "прорыва обороны НАТО". Об этом с тревогой сообщило местное телевидение: российские подводные лодки в количестве 10 штук не только "отрабатывают прорыв натовских оборонительных рубежей", но и ищут "скрытный подход" к восточному побережью США. По мнению норвежского премьер-министра, "Россия таким образом демонстрирует военную силу". "Охотятся на рыбаков или рыбу глушат?" - с юмором комментируют в Сети, напоминая норвежцам о сюжете "Особенностей национальной рыбалки".
Как утверждает норвежская телерадиокомпания NRK, с российской стороны это "точно не учения", а "крупнейшая операция российских подводных лодок со времён холодной войны". При этом особо подчёркивается, что "операция" началась в начале минувшей недели, именно в то время, когда глава МИД России Сергей Лавров встречался со своим норвежским коллегой Ине Эриксеном Серейде.
При этом норвежская разведка утверждает, что "отлично контролирует" ситуацию и точно знает, где находятся сейчас российские субмарины. В это же время самолёты, находящиеся на военно-воздушной базе Андейя, готовы подняться в воздух в любую минуту, чтобы вести наблюдение за передвижением подводных лодок России.
Никаких фактов или доказательств сказано и показано не было. Но и норвежская разведка, и телерадиокомпания явно сгущают краски.
"Российские подводные лодки вышли в Баренцево и Норвежское моря в ходе плановых тренировок, - цитирует "Интерфакс" заявление своего военного собеседника. - В сообщении норвежской стороны много вымысла".
Публикация вызвала довольно ироничную реакцию в Сети. Многим пользователям она напомнила аналогичную ситуацию в популярной в России комедии "Особенности национальной рыбалки".
"Охотятся на норвежских рыбаков или рыбу глушат?" - поинтересовался Иван Чемоданов.
"Сообщение норвежской разведки о существовании сусликов: ты их видишь? Нет? А они там есть". Так и о подводных лодках России", - добавил Nakis Kamakis.
"Ребятки, ну вы будьте хоть немного последовательны. Мы или скрытничаем, или демонстрируем? А то это похоже на психиатрическое заболевание", - рассмеялся Дмитрий Васильев.
Отреагировали на новость норвежского издания и англоязычные пользователи.
"Сколько-сколько дней длилась эта "операция", пока наконец о ней узнала бойкая норвежская разведка?" - прокомментировал Robert Scott.
"Надеюсь, и российские подлодки, и норвежская разведка не нанесут ущерба природе? Грета этого не переживёт", - добавил Umat Šumak.
"Нам уже можно ждать русских в Монтане?" - поинтересовался D_mcc.
"Как же много целей поставили норвежцы русским. А про "мир захватить" уже писали?" - спросил Cory Lock.
"Это российский флот, и он вполне реален! Удачи, товарищи!" - написал Glock21.
Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец считает, что подобные заявления свидетельствуют об "антироссийской военно-морской шизофрении".
"Уже много раз норвежское Министерство обороны, военно-морские силы сообщали о присутствии российских военно-морских сил у их берегов, и подводные, и надводные силы. Самым позорным случаем в этой истории было плавание большого холодильника в одной из акваторий, который береговая служба Норвегии выловила, но не показала народу, но, тем не менее, этот факт остаётся фактом. Это им наказание за паранойю", - ответил обозреватель в беседе с Царьградом.
По его словам, эту болезнь можно назвать скандинавской паранойей. Такой же болезнью, отмечает Баранец, болеет и Швеция.
"Шведы через день находят либо наших боевых пловцов, либо наши подлодки, либо наши корабли, но всё-таки это не подтверждается. Мне кажется, что эта болячка является частью антироссийской пропаганды, которой заболело и норвежское общество, и Министерство обороны. Абсолютно ничего нового. Норвегия по-прежнему превращает себя в посмешище", - резюмировал Баранец.

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