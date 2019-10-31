С юмором: Десять русских подлодок напомнили норвежцам в Сетях об "Особенностях национальной рыбалки"

Как утверждает норвежская телерадиокомпания NRK, с российской стороны это "точно не учения", а "крупнейшая операция российских подводных лодок со времён холодной войны". При этом особо подчёркивается, что "операция" началась в начале минувшей недели, именно в то время, когда глава МИД России Сергей Лавров встречался со своим норвежским коллегой Ине Эриксеном Серейде.

При этом норвежская разведка утверждает, что "отлично контролирует" ситуацию и точно знает, где находятся сейчас российские субмарины. В это же время самолёты, находящиеся на военно-воздушной базе Андейя, готовы подняться в воздух в любую минуту, чтобы вести наблюдение за передвижением подводных лодок России.

Никаких фактов или доказательств сказано и показано не было. Но и норвежская разведка, и телерадиокомпания явно сгущают краски.

"Российские подводные лодки вышли в Баренцево и Норвежское моря в ходе плановых тренировок, - цитирует "Интерфакс" заявление своего военного собеседника. - В сообщении норвежской стороны много вымысла".

Публикация вызвала довольно ироничную реакцию в Сети. Многим пользователям она напомнила аналогичную ситуацию в популярной в России комедии "Особенности национальной рыбалки".

"Охотятся на норвежских рыбаков или рыбу глушат?" - поинтересовался Иван Чемоданов.

"Сообщение норвежской разведки о существовании сусликов: ты их видишь? Нет? А они там есть". Так и о подводных лодках России", - добавил Nakis Kamakis.

"Ребятки, ну вы будьте хоть немного последовательны. Мы или скрытничаем, или демонстрируем? А то это похоже на психиатрическое заболевание", - рассмеялся Дмитрий Васильев.

Отреагировали на новость норвежского издания и англоязычные пользователи.

"Сколько-сколько дней длилась эта "операция", пока наконец о ней узнала бойкая норвежская разведка?" - прокомментировал Robert Scott.

"Надеюсь, и российские подлодки, и норвежская разведка не нанесут ущерба природе? Грета этого не переживёт", - добавил Umat Šumak.

"Нам уже можно ждать русских в Монтане?" - поинтересовался D_mcc.

"Как же много целей поставили норвежцы русским. А про "мир захватить" уже писали?" - спросил Cory Lock.

"Это российский флот, и он вполне реален! Удачи, товарищи!" - написал Glock21.

Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец считает, что подобные заявления свидетельствуют об "антироссийской военно-морской шизофрении".

"Уже много раз норвежское Министерство обороны, военно-морские силы сообщали о присутствии российских военно-морских сил у их берегов, и подводные, и надводные силы. Самым позорным случаем в этой истории было плавание большого холодильника в одной из акваторий, который береговая служба Норвегии выловила, но не показала народу, но, тем не менее, этот факт остаётся фактом. Это им наказание за паранойю", - ответил обозреватель в беседе с Царьградом.

По его словам, эту болезнь можно назвать скандинавской паранойей. Такой же болезнью, отмечает Баранец, болеет и Швеция.