С Януковича и его команды в Евросоюзе сняли санкции

Суд Европейского Союза своим решением отменил экономические санкции в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича и части его окружения. О принятом вердикте сообщила пресс-служба суда Евросоюза.

Речь идет о санкциях, принятых по факту возбуждения на Украине уголовного дела против Виктора Федоровича и членов его команды по обвинению в хищении бюджетных средств. Янукович вместе с соратниками попали под санкции ЕС еще в 2014-м, но именно эти ограничения водились в период с 2016-го по 2018-й.

В 2015-м семья Януковича обжаловала принятые санкции, и, хотя в ЕС изменили основания для санкций, они регулярно продлевались в ежегодном режиме. Теперь из-под санкций в результате вердикта суда оказались выведены бывший глава Нацбанка Украины Сергей Арбузов, бывший министр доходов и сборов Александр Клименко, экс-генпрокурор Виктор Пшонка вместе со своим сыном, глава администрации Януковича Андрей Клюев и сам Виктор Янукович вместе со своим сыном Александром Януковичем.

Еще 12 человек из санкционного списка остаются под санкциями. Будет ли позже принято по ним аналогичное решение, пока неизвестно. Однако, озвученный судом ЕС вердикт подтверждает тот факт, что уголовное дело против Януковича, возбужденное на Украине, имеет явно заказной характер, а, значит, не имеет никакого отношения к реальному правосудию. Порошенко и его команда вместе с радикальными националистами, привыкшие за эти годы все экономические беды своей страны сваливать на «воровство» Януковича, получили очередной болезненный удар.