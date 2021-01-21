С взысканием 9,8 млн рублей: расстрелявшего сослуживцев солдата-срочника приговорили к 24,5 года колонии

Военный суд в Чите приговорил солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова к 24,5 года колонии строгого режима за массовый расстрел сослуживцев в 2019 году. Ранее вину Шамсутдинова в убийстве и покушении на убийство признала коллегия присяжных, которые при этом сочли, что он достоин снисхождения. Благодаря этому подсудимый избежал пожизненного лишения свободы. Также он должен выплатить родным погибших военных почти 10 млн рублей в качестве возмещения морального вреда. Адвокат, представляющий потерпевших, заявил, что будет обжаловать приговор. В свою очередь, защита подсудимого считает вердикт слишком суровым.

В Чите был оглашён приговор бывшему солдату-срочнику Рамилю Шамсутдинову, который 25 октября 2019 года застрелил в своей военной части восемь человек и ранил ещё двоих.

Судья Второго Восточного окружного военного суда приговорил Шамсутдинова к 24 годам и шести месяцам колонии строгого режима.

Дело солдата-срочника рассматривала коллегия присяжных, которая 28 декабря 2020 года постановила, что он виновен в преступлении. При этом присяжные посчитали, что он достоин снисхождения. Благодаря этому Шамсутдинов избежал пожизненного лишения свободы.

Рамиль Шамсутдинов служил в войсковой части №54160 в закрытом поселке Горный недалеко от Читы. По его словам, он и его такие же молодые сослуживцы, регулярно подвергались издевательствам и физическому насилию со стороны старослужащих.

22 октября Шамсутдинов заступил в караул на трое суток. Как установил суд, в ходе дежурства старший лейтенант Данил Пьянков всё это время заставлял его учить устав внутренней службы. В итоге за время несения караула Шамсутдинов удалось поспать лишь чуть более пяти часов вместо положенных 24 часов.

Вечером 25 октября при смене караула Шамсутдинов внезапно открыл огонь из автомата по сослуживцам. Тех, кто не успел спрятаться и лёг на землю, он расстреливал выстрелами в голову. В итоге восемь человек были убиты, ещё двое пострадали. При задержании, которое проводили на территории части сотрудники спецназа, Шамсутдинов сопротивление не оказал.

РИА Новости

© Евгений Епанчинцев

Уже после массового расстрела выжившему сослуживцу Шамсутдинова Руслану Мухатову суд назначил два года лишения свободы условно и штрафу в 30 тыс. рублей за издевательства и побои над новобранцами этой части, в том числе Шамсутдиновым.

Рассмотрение дела проходило в особом порядке, вину в издевательствах Мухатов признал полностью.

В ходе судебного процесса над самим Шамсутдиновым, который начался летом 2020 года, он признал свою вину в расстреле, однако не признал иски о возмещении морального вреда со стороны потерпевших. От участия в прениях и выступлении с последним словом подсудимый отказался.

Защита обвиняемого подчёркивала, что Шамсутдинова старослужащие постоянно избивали, лишали сна, угрожали окунуть лицом в унитаз и вымогали деньги.

Гособвинитель в ходе прений сторон ранее просил осудить срочника к 25 годам лишения свободы — максимальному сроку, предусмотренному УК РФ в случае назначения наказания по совокупности преступлений.

В итоге суд приговорил его 19,5 годам за убийство восьми человек и ещё к 9,5 годам за покушение на убийство двух сослуживцев. Итоговое наказание в 24,5 года колонии строгого режима суд назначил путём частичного сложения наказаний.

Сам Шамсутдинов рассчитывал, что его осудят не больше, чем на 15 лет, об этом рассказывал его отец.

В общей сложности к подсудимому было заявлено исков на сумму около 28 млн рублей, в итоге суд частично удовлетворил эти требования и взыскал с бывшего срочника в пользу потерпевших 9,8 млн рублей.

«Конечно, Рамиль совершил преступление»

Адвокат Сергей Грицко, представлявший на процессе интересы некоторых потерпевших, сообщил RT, что будет обжаловать приговор, как только получит решение суда.

«Уже с учётом решения присяжных о том, что Шамсутдинов достоин снисхождения, ему могли дать не более 25 лет. Пожизненное лишение свободы, даже за столь тяжкое преступление, из-за этого суд уже присудить не смог бы, — пояснил RT Грицко. — А ещё полгода, думаю, вычли, когда судья учёл смягчающие обстоятельства».

Он считает, что на решение суда могло повлиять и общественное мнение.

«Присяжные — такие же люди. Они тоже сидят в интернете. А пишут там всякое. В некоторых публикациях, назовём их так, из Шамсутдинова делают героя. Героя, который убил восемь человек», — отметил защитник.

В свою очередь, адвокат Шамсутдинова Рамиль Тугушев назвал приговор слишком суровым.

«Конечно, Рамиль совершил преступление, пострадали в том числе и невинные люди. Он должен понести наказание, но, на мой взгляд, здесь стоит говорить о 15-20 годах, — заявил он RT. — Впрочем, тот факт, что удалось избежать пожизненного срока — это уже большой плюс».

По мнению адвоката, в деле Шамсутдинова есть ряд смягчающих обстоятельств, позволявших осуждённому рядовому рассчитывать на меньший срок.

«Он полностью раскаялся, признал вину, принёс извинения потерпевшим, активно содействовал раскрытию других преступлений, в том числе и касающихся неуставных отношений и рукоприкладства. Почему суд не принял это во внимание, я не знаю. Нужно ознакомиться с приговором», — отметил Тугушев.

Он также сообщил, что на следующей неделе планирует встретиться с подзащитным, чтобы обсудить детали обжалования.

«В первую очередь сам вопрос — будем или не будем обжаловать — нужно обсудить с Рамилем, это зависит от его волеизъявления, — добавил адвокат. — В случае его согласия уже обсудим все основания для обжалования и примем окончательное решение».