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С выключенным транспондером: в Минобороны РФ рассказали о перехвате шведского самолёта-разведчика в небе над Балтикой

24 января 2019, 14:09  •  165 • В России
Российский истребитель Су-27 поднимался в воздух для перехвата шведского самолёта-разведчика «Гольфстрим», сообщили в Минобороны РФ. Инцидент произошёл в небе над нейтральными водами Балтийского моря рядом с российской границей. Впоследствии шведское воздушное судно удалилось, и российский самолёт благополучно вернулся на аэродром базирования. Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявлял о небывалой активности стран Запада у российских границ.
 
© RT
 

Истребитель Су-27 российских ВКС поднимался на перехват шведского самолёта, который приближался к государственной границе России, сообщили в четверг в российском оборонном ведомстве. Инцидент произошёл в небе над Балтийским морем. 

«Российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель», — говорится в сообщении Минобороны.

Как уточнили в ведомстве, экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировал его как самолёт-разведчик «Гольфстрим» ВВС Швеции. Отмечается, что иностранное воздушное судно осуществляло полёт с выключенным транспондером. Затем шведский самолёт удалился от границы. 

Иностранные разведчики

И хотя на этот раз инцидент произошёл из-за действий Швеции, чаще всего иностранные самолёты-разведчики к российским границам направляют страны НАТО.   

Так, в последний раз российские Су-27 поднимались в воздух в связи с появлением иностранных самолётов возле границы в ноябре 2018 года. Минобороны сообщило о перехвате над Чёрным морем самолёта радиотехнической разведки ВМС США EP-3E Aries.

Американская сторона заявила тогда о «небезопасности» действий российских военных в воздухе.

«5 ноября 2018 года американский самолёт ЕР-3 Aries, летевший в международном воздушном пространстве над Чёрным морем, был перехвачен российским Су-27. Это взаимодействие было признано небезопасным в связи с тем, что Су-27 совершил скоростной пролёт перед самолётом, подвергнув риску пилотов и экипаж», — говорилось в сообщении пресс-службы командования ВМС США.

В свою очередь, в Москве подчеркнули, что истребитель сопровождал американский самолёт вдоль границ воздушного пространства РФ «с соблюдением всех необходимых мер безопасности». После того как самолёт-разведчик США взял курс на удаление от российских рубежей, истребитель Су-27 вернулся на аэродром базирования.

29 октября прошлого года самолёт Boeing P-8A Poseidon ВМС США провёл разведывательный полёт вдоль Черноморского побережья России. Данные сайта PlaneRadar указывают, что воздушное судно облетело Крым и побережье Краснодарского края. При этом в районе Севастополя самолёт приближался к берегу на расстояние 35 км.

Днём ранее, 28 октября, совершил разведывательный полёт беспилотник ВВС США Global Hawk. Судно провело мониторинг линии разграничения в Донбассе, а затем пролетело вдоль Черноморского побережья России.

Активность у российских границ

В октябре прошлого года министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что политика НАТО, направленная на усиление военного присутствия в Восточной Европе, привела к небывалому уровню активности у границ России.

«Военная активность НАТО у наших границ достигла небывалого уровня со времён холодной войны. Политика альянса направлена на усиление своего передового военного присутствия на восточном фланге», — сказал министр.

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Шойгу добавил, что представители НАТО «активно используют миф о российской угрозе». Министр также отметил возросшую разведывательную активность Североатлантического альянса на Балтике и в Черноморском регионе. Глава Минобороны привёл сведения, согласно которым в 2018 году самолёты ВКС РФ к октябрю 2018 года более 120 раз поднимались на перехват возможных нарушителей госграницы.

По словам министра, Запад нагнетает напряжённость, прилагая усилия по обеспечению повышенной мобильности в Европе Вооружённых сил США.

«Совершенствование инфраструктуры проводится с целью минимизировать сроки переброски войск из глубокого тыла к внешним границам и тем самым повысить наступательные возможности», — отметил Шойгу.

Ранее, в феврале 2018 года, Пентагон заявил, что намерен продолжить полёты авиации у российских границ.

«Мы летаем над Чёрным морем, а Чёрное море — это международное воздушное пространство. У нас есть право летать там, и эти полёты будут продолжены», — заявил представитель Объединённого комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал-лейтенант Кеннет Маккензи.

Москва отметила, что ВВС США стоит готовиться к зеркальным мерам со стороны российских военных.

«Отправляя своих пилотов для ведения разведки в этом районе Чёрного моря, необходимо учитывать, что их там встретят российские истребители, а не украинские партнёры», — сказали в Минобороны.

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