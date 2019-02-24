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С выключенным транспондером: Американский самолёт-разведчик пытался выведать тайны Крыма
24 февраля 2019, 21:54 • 73 • В мире
За российским полуостровом пристально наблюдает Вашингтон. Очередной разведывательный полёт над Черноморским побережьем России 23 февраля совершил патрульный самолёт ВМС США, зарулив на пути к Крыму. Разведывательный полёт совершался с выключенным транспондером.
Американский разведчик вылетел с авиабазы Sigonella, расположенной в Италии, в сторону российских вод Чёрного моря он зашёл через Болгарию. Такие данные передал портал PlaneRadar.
“Патрульный противолодочный самолёт Boeing P-8A Poseidon ВМС США (LD-764 VP-26), с бортовым номером 168764, взлетевший с авиабазы Sigonella, в воздушном пространстве Болгарии”, - сказано в сообщении.
Через некоторое время, развернувшись, разведчик отправился восвояси, к аэропорту базирования, так и не включив транспондер.
Днём 23 февраля, в рамках хельсинкского Договора по открытому небу от 1992 года, наблюдательный полёт над территорией России провёл самолёт ВВС США Boeing OC-135B с бортовым номером 61-2670.
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