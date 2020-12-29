С врагами определился: Байден заявил об опасности со стороны России и Китая

Джо Байден. Фото: Biden Campaign via CNP/www.globallookpress.com

Вашингтон собирается модернизировать оборонную систему

Новый лидер американцев Джо Байден рассказал, какие страны, по его мнению, таят угрозу для Вашингтона. Согласно уже устоявшейся американской традиции, к числу потенциальных врагов были отнесены Москва и Пекин.



В Белом доме ждут, что два государства начнут чинить препятствия и бросать "стратегические вызовы" Америке. Для того чтобы выстоять, США должны в значительной степени обновить стратегию в сфере обороны, убежден новый президент.

Перемены в этой области нужны американцам для того, чтобы суметь успешно бороться с "будущей агрессией". Трансляцию выступления Байдена вел телеканал NBC.

К слову, недавно российский эксперт Валерий Миронов отмечал, что Байден, скорее всего, предпочтет санкциям против России политические договоренности с нашей страной. Так, по его мнению, отключение Москвы от международной системы платежей SWIFT можно сравнить с выстрелом в ногу для Вашингтона.