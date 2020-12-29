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С врагами определился: Байден заявил об опасности со стороны России и Китая
29 декабря 2020, 08:50 • 68 • Политика
Вашингтон собирается модернизировать оборонную систему
Новый лидер американцев Джо Байден рассказал, какие страны, по его мнению, таят угрозу для Вашингтона. Согласно уже устоявшейся американской традиции, к числу потенциальных врагов были отнесены Москва и Пекин.
В Белом доме ждут, что два государства начнут чинить препятствия и бросать "стратегические вызовы" Америке. Для того чтобы выстоять, США должны в значительной степени обновить стратегию в сфере обороны, убежден новый президент.
Перемены в этой области нужны американцам для того, чтобы суметь успешно бороться с "будущей агрессией". Трансляцию выступления Байдена вел телеканал NBC.
К слову, недавно российский эксперт Валерий Миронов отмечал, что Байден, скорее всего, предпочтет санкциям против России политические договоренности с нашей страной. Так, по его мнению, отключение Москвы от международной системы платежей SWIFT можно сравнить с выстрелом в ногу для Вашингтона.
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