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С вакциной - как в анекдоте: В Евросоюзе заговорили о дележе по справедливости

13 марта 2021, 22:00  •  154 • В мире
В Евросоюзе заговорили о дележе по справедливости. В Еврокомиссии ответили на недовольство ряда стран, которые пожаловались на несправедливый, по их мнению, порядок распределения препаратов от коронавирусной инфекции внутри союза: с вакциной - как в анекдоте.
Представители Еврокомиссии прокомментировали недовольство некоторых государств ЕС, которые пожаловались на несправедливый, по их мнению, порядок распределения препаратов от коронавирусной инфекции внутри союза.
Ранее стало известно, что власти Австрии, Болгарии, Латвии, Словении и Чехии составили обращения к руководителям Евросовета и Еврокомиссии. В заявлении подчёркивается, что вакцины поставляются в страны ЕС неравномерно.
Во втором из ведомств заметили в ответ на письмо, что справедливо распределять партии препаратов, учитывая численность граждан в каждом из государств.
Таким образом, в ЕК согласились с позицией составителей жалобы. Но в ведомстве также добавили, что, помимо принципа пропорциональности, в процессе поставки вакцин учитывается эпидобстановка в отдельных странах.
Таким образом, ситуация напоминает анекдот, как звери делили яблоко: "Как делить будем? По-честному или по справедливости?"

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