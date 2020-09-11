С «вагнеровцами» США использовали украинские спецслужбы как слепых котят

Организацией провокации, в ходе котрой на территории Белоруссии КГБ задержала граждан РФ – бойцов занимались спецслужбы США, используя украинских «партнеров», чтобы вбить клин между Россией и Белоруссией.Об этом в эфире телеканала « Россия1» заявил историк и политолог Владимир Корнилов.«В принципе эти документы, эти факты, конечно, подтверждают то, что говорилось изначально. Конечно, это не была спецоперация исключительно СБУ. Это больше американская была спецоперация . Конечно, основная цель была вбить клин между Россией и Белоруссией. Конечно, украинские спецслужбы были использованы втемную их американскими кураторами, поскольку они даже сами не понимали, что цель конечная это именно белорусско-российские отношения, а не попадание этих людей на Украину», – заявил Корнилов.При этом он обратил внимание на даты, когда происходила спецоперация.«Тут очень важно, что эта версия, которую озвучивают противники Зеленского, и Богдан в частности озвучил, она тоже рассыпается. Ведь что показали представители наших спецслужб – это то, что билеты Минск-Стамбул были сданы 20 июля, а то самое совещание, после которого кто-то якобы позвонил русским, как Гордон говорит, то это произошло 24 июля. Соответственно, американцы, руководившие всем этим, прекрасно понимали, что эти люди не будут лететь на самом деле через Украину.Вот эта версия с посадкой самолета на Украине, она рассыпается, если сравнивать хронологию. Американцам нужно было единственное, всё остальное их не интересовало. Ваши [украинские] спецслужбы тут были использованы как котята слепые, на самом-то деле», – пояснил политолог.