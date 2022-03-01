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С улыбкой и в военной форме. "Жену Зеленского" рассекретили

01 марта 2022, 16:45  •  157 • В мире
Русские журналисты разоблачили фейк, который активно распространяют в Сети о супруге Зеленского, которая якобы стала защищать Незалежную с оружием в руках.
Спецоперация России на Украине вызвала поток фейков в украинских и зарубежных соцсетях и медиа. Впрочем, и сам украинский лидер Владимир Зеленский не гнушается и публично распространяет откровенно лживую информацию. К примеру, он записал в мертвецы защитников острова Змеиный, которые добровольно сложили оружие перед русскими. Оправдываться за фейки Зеленского пришлось ВМС Украины.
Сейчас в Сети активно распространяют ложную информацию о супруге Зеленского. Так, в Twitter репостят фото улыбающейся девушки в военной форме. Она внешне похожа на жену Зеленского, однако подпись к снимку отсекает лишние сомнения у зрителей. Подпись гласит однозначное: "Супруга президента Украины защищает свою страну с оружием в руках!"
Хотя в действительности это фейк, подчёркивает "Комсомольская правда". Фото девушки-солдата - стоковое.
Сам снимок был сделан в августе прошлого года на репетиции парада ко Дню независимости Украины. А сама военная, судя по знакам на форме, из Дании.

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