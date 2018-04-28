Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Трамп — человек опасный и некомпетентный»: Моби — о мировоззрении президента СШ...
Кровный заработок: почему на Украине растёт нелегальная торговля органами
Что происходит с долларом
Попали в сетку: в России вступили в силу изменения в ПДД о «вафельной» разметке
Главная / Карикатуры

С украинским размахом

28 апреля 2018, 19:39  •  139 • Карикатуры

Депутат Рады Рефат Чубаров предложил создать "специальный международный консорциум" для эксплуатации Крымского моста. Парламентарий утверждает, что Россия должна передать переправу в виде компенсации за "оккупацию" полуострова.

© РИА Новости / Виталий Подвицкий

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

139
Источник
Похожие новости
24 апреля 2018, 18:09
И нашим, и нашим
27 апреля 2018, 18:54
Метод Супрун: Ампутация кошельков без наркоза
27 апреля 2018, 17:39
На всех не хватает

27 апреля 2018, 20:54
Долгая дорога к миру
26 апреля 2018, 18:54
"Подстава" для своих
26 апреля 2018, 15:39
Отлично ловит
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
26 апреля 2018, 16:54
Американцы в Сирии: причины неожиданного провала
23 апреля 2018, 14:09
В Германии меняется вектор политической дискуссии
24 апреля 2018, 17:56
У России отнимут $500 млрд?
27 апреля 2018, 09:09
Пакистанский гамбит Путина
22 апреля 2018, 08:54
«Гамбургский счёт» от Трампа и Госдепа
22 апреля 2018, 02:09
«Европе промышленность страны не нужна»: почему экономика Украины всё больше погружается в стагнацию
27 апреля 2018, 17:28
Тайна правления легендарного шефа КГБ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.