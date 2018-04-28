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С украинским размахом
28 апреля 2018, 19:39 • 139 • Карикатуры
Депутат Рады Рефат Чубаров предложил создать "специальный международный консорциум" для эксплуатации Крымского моста. Парламентарий утверждает, что Россия должна передать переправу в виде компенсации за "оккупацию" полуострова.
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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