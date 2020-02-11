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С украинским направлением работают и Сурков, и Козак - Кремль

11 февраля 2020, 18:09  •  92 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что с украинским направлением работают и Владислав Сурков, и Дмитрий Козак - каждый в своём статусе.
Владислав Сурков продолжает заниматься украинским направлением в статусе помощника президента России, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Указ об отставке Суркова президентом не подписан, добавил представитель Кремля.
Дмитрий Козак, отметил Песков, в должности заместителя главы администрации президента России в том числе будет занят отношениями России и Украины. Таким образом представитель Кремля ответил на вопросы журналистов в ходе брифинга во вторник, 11 февраля.
Добавим, помощник президента Украины Андрей Ермак отметил сегодня, что Козак настроен на диалог с Киевом.

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