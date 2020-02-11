С украинским направлением работают и Сурков, и Козак - Кремль

Владислав Сурков продолжает заниматься украинским направлением в статусе помощника президента России, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Указ об отставке Суркова президентом не подписан, добавил представитель Кремля.

Дмитрий Козак, отметил Песков, в должности заместителя главы администрации президента России в том числе будет занят отношениями России и Украины. Таким образом представитель Кремля ответил на вопросы журналистов в ходе брифинга во вторник, 11 февраля.

Добавим, помощник президента Украины Андрей Ермак отметил сегодня, что Козак настроен на диалог с Киевом.