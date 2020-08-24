С Украиной в сердце: Бабченко вместе с семьёй ностальгирует по Киеву

Аркадий Бабченко, российский журналист–перебежчик, который вместе с СБУ инсценировал своё убийство, а после победы на президентских выборах Зеленского сбежал с Украины, ностальгирует по Киеву.Поздравляя на своей странице в Facebook украинцев с Днём флага, Бабченко похвастался воспитанием своей дочери, по его словам, «с Украиной в сердце»:«Убитый» журналист-перебежчик Аркадий Бабченко, покинувший Украину после поражения Порошенко, опять жалуется на жизнь и побирается, но уже в Израиле.Федеральная служба по финансовому мониторингу России включила Аркадия Бабченко в перечень террористов и экстремистов.