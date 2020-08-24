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С Украиной в сердце: Бабченко вместе с семьёй ностальгирует по Киеву
24 августа 2020, 09:35 • 179 • Украина
Аркадий Бабченко, российский журналист–перебежчик, который вместе с СБУ инсценировал своё убийство, а после победы на президентских выборах Зеленского сбежал с Украины, ностальгирует по Киеву.
Поздравляя на своей странице в Facebook украинцев с Днём флага, Бабченко похвастался воспитанием своей дочери, по его словам, «с Украиной в сердце»:
«Никогда в жизни не замечал у неё хоть какой-то тяги к российским символам. Вообще. Ни разу. Тут же в чужой стране месяц учила чужой язык с утра до ночи, чтобы сдать на пятёрки, чтобы покрасить волосы в жовто-блакитный. Таков был уговор. А ещё украинский флаг на столе. Который мы привезли с собой. И возим везде по всему миру. А ещё — самый главный браслет. Который не снимает никогда. А ещё — мова. И ждёт, не дождётся, когда снова приедет в Киев. Лучший город на земле, говорит».
«Убитый» журналист-перебежчик Аркадий Бабченко, покинувший Украину после поражения Порошенко, опять жалуется на жизнь и побирается, но уже в Израиле.
Федеральная служба по финансовому мониторингу России включила Аркадия Бабченко в перечень террористов и экстремистов.
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