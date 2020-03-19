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С угрозой Россия справится, но надо быть готовым: Путин и Мишустин о коронавирусе

19 марта 2020, 20:35  •  77 • Политика
Президент России Владимир Путин на встрече с главой Севастополя Михаилом Развожаевым похвалил собеседника за принятые меры против коронавируса, отметив также, что "надо быть готовым к любому развитию событий". Премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с правительством выразил уверенность, что с угрозой коронавируса Россия справится.
Первым вопросом для обсуждения во время встречи президента России Владимира Путина с главой Севастополя Михаилом Развожаевым стали меры по противодействию распространению коронавируса.
Собеседник главы государства напомнил, что пока ни в Севастополе, ни в Крыму подтвердившегося диагноза "коронавирус" нет. Но меры в регионе приняты жёсткие, включая отмену массовых мероприятий.
Владимир Путин одобрил меры, предпринятые в Севастополе против коронавируса, но в то же время отметил, что "надо быть готовым к любому развитию событий".
Напомним, ранее стало известно, что в России зафиксирована первая смерть от коронавируса - в столице. Информацию подтвердил и мэр Москвы.
Тем временем уверенность в том, что наша страна успешно пройдёт этот непростой период, связанный с коронавирусом, высказал на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин. Он уверен, что поводов паниковать у жителей России нет, поскольку в нашей стране накоплен большой опыт противодействия вирусам.
"Россия имеет успешный опыт борьбы с эпидемиями как внутри страны, так и в мире, - отметил глава правительства. - И мы справимся с этой угрозой".

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