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«С учётом запланированного саммита в нормандском формате»: Путин и Зеленский провели телефонный разговор
26 ноября 2019, 03:24 • 67 • Украина
Владимир Путин и Владимир Зеленский провели переговоры по телефону. Беседа состоялась в свете запланированного на декабрь саммита в нормандском формате. Лидеры обсудили недавнюю передачу Украине трёх военных кораблей, которые год назад нарушили российскую границу. Стороны также уделили внимание газовой проблематике, в том числе продолжению транзита и возобновлению прямых поставок российского топлива на Украину.
РИА Новости
Нормандский формат
Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский провели телефонный разговор, приуроченный к готовящемуся саммиту в нормандском формате. Беседа состоялась по инициативе украинской стороны.
О будущей встрече лидеров России, Украины, Германии и Франции стало известно в середине ноября. Как рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Путин накануне провёл встречу с постоянными членами Совбеза России, где обсудил подготовку к предстоящим переговорам.
По словам Пескова, на встрече состоялся обмен мнениями по ситуации на юго-востоке Украины в контексте подготовки к запланированному на 9 декабря саммиту в нормандском формате.
В свою очередь, Зеленский заявил о намерениях использовать встречу, чтобы обсудить возвращение Киеву «территорий и людей» и «возобновление украинского суверенитета».
Напомним, нормандский формат появился в 2014 году, когда в ходе посвящённого юбилею высадки союзников в Нормандии саммита встретились лидеры России, Украины, Германии и Франции — Владимир Путин, Пётр Порошенко, Франсуа Олланд и Ангела Меркель. Темой их дискуссии стало урегулирование конфликта на Украине.
Вместе с тем новых встреч в нормандском формате не было с 2016 года. Тогда лидеры четырёх стран обсудили реализацию Минских соглашений. Однако из-за саботажа этих договорённостей Петром Порошенко переговорный формат оказался на паузе.
Вернуться к формату стало возможным лишь после достижения договорённостей по формуле Штайнмайера в октябре 2019 года. Этим термином называют порядок вступления в силу закона об особом статусе Донбасса и проведения там выборов.
Возвращение кораблей на Украину
Как рассказали в пресс-службе Кремля, новая телефонная беседа была посвящена передаче Россией Украине трёх военных кораблей, экипаж которых нарушил границу с РФ в 2018 году.
Отметим, что украинская сторона подтвердила факт телефонных переговоров Путина с Зеленским.
«Глава Украинского государства отметил важность недавнего возвращения Россией украинских кораблей. Вместе с тем Владимир Зеленский подчеркнул необходимость возврата всего вооружения, оборудования и документации, находившихся на этих судах», — говорится на сайте президента Украины.
Напомним, что три украинских судна «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» оказались задержаны в ноябре прошлого года во время попытки незаконно пересечь границу России в районе Керченского пролива. Экипажи кораблей были арестованы.
В сентябре 2019 года моряков вернули Украине в соответствии с договорённостями об обмене задержанными и осуждёнными. 18 ноября Киев также получил назад корабли, поскольку Москва завершила проведение следственных действий с техникой.
После получения судов Украина высказала российской стороне ряд претензий. Как указал президент Зеленский, на кораблях якобы отсутствует часть оборудования и вооружения. По его словам, Киев намерен провести расследование этой ситуации.
Кроме того, глава ВМСУ адмирал Игорь Воронченков заявил, что российская сторона якобы «угробила» корабли, поснимав «даже плафоны, розетки и унитазы».
В ФСБ России в ответ указали, что корабли переданы украинской стороне «в нормальном состоянии и с исправной сантехникой».
Кроме того, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что претензии Киева к состоянию возвращённых кораблей вряд ли повлияют на подготовку российской стороны к саммиту в нормандском формате.
Транзит и прямые поставки газа
Ещё одним вопросом, который затронули в телефонной беседе лидеры России и Украины, стало продолжение транзита газа и возобновление прямых поставок российского газа на Украину.
Напомним, что в конце 2019 года истекает текущий 10-летний контракт на транзит российского газа через Украину. Переговоры о новом аналогичном соглашении ведутся при участии трёх сторон — России, Украины и Евросоюза.
Российская сторона выступает против любых «газовых войн». Как заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак, Москва «предпринимает усилия, чтобы их не было, чтобы всё было урегулировано заблаговременно».
Вместе с тем Киев настаивает на $22 млрд долга «Газпрома» перед «Нафтогазом». Российская компания призывает украинскую сторону отказаться от взаимных судебных претензий. Кроме того, Москва предлагала Киеву вернуться к прямым поставкам газа, которые не ведутся с 2015 года. Однако в «Нафтогазе» предложение со стороны РФ назвали неприемлемым.
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