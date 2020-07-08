«С учётом вступивших в силу поправок»: в России предложили приравнять отчуждение территорий к экстремизму

В Госдуму был внесён законопроект изменений в закон «О противодействии экстремистской деятельности», которым предложено признать экстремизмом нарушение территориальной целостности Российской Федерации, в том числе отчуждение части её территории. Документ был представлен главой думского комитета по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым и председателем комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андреем Клишасом.

В Госдуму в среду, 8 июля, был внесён законопроект изменений в закон «О противодействии экстремистской деятельности». Документом предлагается уточнить, что экстремизмом признаётся нарушение территориальной целостности Российской Федерации, в том числе отчуждение части её территории.

«Внести в аб. 2 п. 1 ст. 1 федерального закона от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» изменение, заменив слова «и нарушение целостности РФ» словами «и (или) нарушение территориальной целостности РФ (в том числе отчуждение части территории РФ), за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы РФ с сопредельными государствами», — говорится в тексте законопроекта.

Проект был внесён в нижнюю палату парламента сопредседателями рабочей группы по подготовке изменений в основной закон главой думского комитета по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым и председателем комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андреем Клишасом.

Как напомнили в Госдуме, ч. 21 ст. 67 Конституции установлено, что РФ обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Действия, направленные на отчуждение части территории РФ, а также призывы к таким действиям не допускаются.

«С учётом вступивших в силу поправок к Конституции Российской Федерации законопроектом предлагается уточнить понятие экстремистской деятельности, предусмотрев, что нарушение территориальной целостности Российской Федерации (в том числе отчуждение части её территории) признаётся экстремизмом», — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Указанные положения позволят привести терминологию федерального закона в соответствие с Конституцией и позволят избежать двусмысленного толкования целостности РФ, отметили авторы законопроекта.

«Принятие проектируемых положений, по нашему мнению, приведёт терминологию федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» в соответствие с Конституцией Российской Федерации и позволит избежать двусмысленного или неопределённого толкования целостности Российской Федерации», — говорится в тексте пояснительной записки.

Необходимость такого уточнения обусловлена внесением в Конституцию РФ изменений, одобренных в ходе общероссийского голосования.

Павел Крашенинников добавил, что им также подготовлены поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, которые направлены в правительство и Верховный суд для получения отзывов. Кроме того, подготовлены поправки в КоАП.

Так, Уголовный кодекс предлагается дополнить новой статьей 280.2 «Нарушение территориальной целостности Российской Федерации». В качестве наказания предусматривается лишение свободы на срок от шести до десяти лет, уточняется на сайте Государственной думы.

Павел Крашенинников

© Максим Блинов/РИА Новости

Помимо этого, согласно проекту, наказанием за призывы против территориальной целостности будут штрафы: для граждан — от 30 тыс. до 60 тыс. рублей, для должностных лиц — от 60 тыс. до 100 тыс. рублей, для юридических лиц — от 200 тыс. до 300 тыс. рублей. Для случаев, когда публичные призывы совершаются с использованием СМИ, интернета либо других информационно-телекоммуникационных или электронных сетей, предусмотрены повышенные размеры административных штрафов.

Повторные призывы (если нарушитель уже был привлечён к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года) повлекут за собой уголовную ответственность и штрафы до 400 тыс. рублей либо лишение свободы на срок до четырёх лет.

Как подчеркнул Крашенинников, на фоне существующих в мире глобальных угроз крайне важно обеспечить нерушимость государственных границ России.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что нижняя палата парламента может рассмотреть законопроект уже 14 июля.

«Законопроект будет рассмотрен в приоритетном порядке. Уже сегодня он будет вынесен на Совет Думы с предложением обсудить его в первом чтении 14 июля», — заявил он.

Инициатива направлена на обеспечение безопасности, защиту и укрепление суверенитета РФ, добавил Володин.

Напомним, общероссийское голосование по поправкам к Конституции длилось в течение недели — с 25 июня по 1 июля. Внесение изменений в основной закон страны поддержали 77,92% граждан при общей явке 67,97%.

Ранее президент Владимир Путин в интервью передаче «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявил, что поправки к Конституции о нерушимости границ страны и невозможности отторжения российских территорий были предложены членами рабочей группы и самими гражданами.

Он добавил, что в Конституции России также есть «другие вещи, связанные с суверенитетом».