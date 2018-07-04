«С учётом требований экономики»: МВД подготовило проект закона об упрощении процедуры получения гражданства РФ

Министерство внутренних дел внесло в правительство законопроект, упрощающий порядок получения российского гражданства. В частности, предлагается облегчить процедуру получения паспорта РФ участникам программы переселения соотечественников, а также высококвалифицированным специалистам. Ранее о необходимости изменений в этой сфере говорил президент России Владимир Путин. По его словам, либерализация порядка получения гражданства имеет как гуманитарное, так и экономическое значение в условиях непростой демографической ситуации.

Министерство внутренних дел России внесло на рассмотрение правительства законопроект, упрощающий процедуру получения российского гражданства для людей, прибывших по программе переселения соотечественников. Об этом сообщила заместитель начальника Главного управления по вопросам миграции (ГУВМ) МВД Валентина Казакова.

«Видя те проблемы, которые возникают, мы пытаемся упростить процедуру получения гражданства. Законопроект, предусматривающий упрощение процедуры получения гражданства РФ для участников госпрограммы по переселению соотечественников, в настоящее время находится в правительстве», — сказала она.

Кроме того, ведомство прорабатывает изменения в законодательство, которые упростят получение гражданства для квалифицированных специалистов из-за рубежа. Соответствующее поручение 26 июня дал президент РФ Владимир Путин.

«На сегодняшний день надо внести изменения в норму о приобретении российского гражданства РФ квалифицированными специалистами. С учётом требований нашей экономики, с учётом востребованности именно квалифицированных специалистов на рынке труда мы понимаем, что надо эту норму менять», — подчеркнула Казакова.

Кроме того, в МВД подготовили законопроект, направленный на помощь в получении паспорта лицам без документов, удостоверяющих личность.

«Я говорю о тех, кто приехал после июля 2002 года, нарушил установленный срок нахождения (90 дней) и уже долгие годы расплачивается за совершённое административное правонарушение», — пояснила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД Ольга Кириллова.

Она также рассказала о принятой Россией волне беженцев, преимущественно с юго-востока Украины. По её словам, в настоящее время на территории РФ в качестве беженцев находятся примерно 108 тыс. человек.

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РИА Новости

Поручение президента

7 июня в ходе прямой линии президент России Владимир Путин при общении с беженцами из Донецка и Луганска заявил о необходимости либерализации приобретения гражданства России. Соответствующее поручение глава государства дал министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву. По его словам, это имеет гуманитарное и экономическое значение. «Мне даже неловко слышать, что до сих пор существуют проблемы с трудоустройством», — ответил Путин, добавив, что неоднократно обращался к профильным ведомствам и местным властям по этому вопросу.

Российский лидер добавил, что возвращение соотечественников станет одним из средств решения непростой демографической ситуации в стране. Путин пояснил, что речь идёт о людях вне зависимости от их национальности и религиозной принадлежности, которые считают себя кровно связанными с русским миром, владеют русским языком и желают работать в РФ.

В середине июня заместитель министра внутренних дел России Игорь Зубов сообщил о ходе работы над упрощением процедуры предоставления гражданства РФ для соотечественников из всех стран. В первую очередь это касается беженцев с Украины. По его словам, среди основных задач систематизация уже существующих норм.

Возвращение в Россию

При этом 19 июня RT совместно с МВД России запустил проект по оказанию помощи соотечественникам, которые проживают за рубежом и хотят вернуться на родину. Решение о сотрудничестве было принято после публикации ряда материалов в рамках проекта телеканала «Не один на один».

Одной из героинь публикаций, в частности, была 38-летняя беженка из Сирии, гражданка Украины Ирина Баракат, которая обратилась к Путину во время прямого включения из Военно-медицинской академии (ВМА) в Санкт-Петербурге.

Ирина родилась в Одессе, но переехала в Сирию, выйдя замуж за гражданина арабской республики. Во время боевых действий в Алеппо женщина работала переводчиком, помогая российским военным общаться с местным населением. В 2016 году она вместе с детьми попала под обстрел, в результате которого потеряла ногу и кисть руки. Ирину эвакуировали в Россию, где она проходит реабилитацию в военном госпитале. Однако из-за отсутствия российского гражданства она не могла пригласить в страну свою семью.

Женщина попросила Путина предоставить ей гражданство, чтобы она могла получить функциональные протезы, а также увидеть своих детей и мужа, которые являются гражданами Сирии. 25 июня глава государства подписал указ о принятии в гражданство РФ Ирины Баракат, а 29 июня к ней в Санкт-Петербург прилетела её семья.

«Мы только что встретились. Все плачем от счастья, не можем друг другом надышаться. Мне позвонили в восемь утра, кто — я не знаю, сказали, что семья ко мне едет в госпиталь. Я поверить не могла, для меня это настоящий сюрприз был. Военные привезли семью сюда. Сегодня вечером они поедут ночевать к моему другу, я сама пока не знаю, в госпитале останусь или с ними поеду», — рассказала RT Баракат.