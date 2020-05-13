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«С учётом современных реалий»: Госдума приняла закон о возможности проведения голосований в дистанционных форматах
13 мая 2020, 22:50 • 103 • В России
Госдума в третьем чтении одобрила законопроект, предусматривающий возможность проведения голосования на выборах и референдумах в дистанционном формате. В частности, речь идёт об использовании для этих целей почты и единого портала госуслуг. Между тем в ЦИК подчеркнули, что такие формы участия в избирательном процессе будут применяться только при наличии соответствующих технических условий в регионах.
© Михаил Воскресенский/РИА Новости
В среду, 13 мая, депутаты Государственной думы в третьем, окончательном чтении приняли поправки в федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ».
Как указывалось в пояснительной записке, изменения призваны способствовать обеспечению прав участников избирательного процесса, а также препятствовать совершению неправомерных действий, в том числе направленных на фальсификацию подписей.
В принятом Госдумой законопроекте предусматривается возможность проведения голосования в дистанционном формате — с помощью электронных инструментов и по почте.
В частности, для сбора подписей избирателей и участников референдума может использоваться единый портал государственных и муниципальных услуг.
Между тем, как отметил в беседе с РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Вяткин, принятая норма не будет распространяться на общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ. Изначально голосование по вопросу внесения изменений в основной закон страны планировалось провести 22 апреля, однако из-за эпидемии коронавирусной инфекции оно было отложено на неопределённый срок.
Кроме того, в законопроекте содержится ряд изменений, направленных на исключение ошибок при изготовлении подписных листов. Среди прочего, на комиссию, организующую выборы или референдум, возлагается обязанность по утверждению образца подписного листа: теперь при проставлении подписи и даты её внесения избиратель или участник референдума должен ещё собственноручно внести свои фамилию, имя и отчество.
Помимо этого, теперь выборы главы субъекта РФ, которого избирают депутаты законодательного органа власти, могут быть отложены в том случае, если на территории региона или как минимум в двух его муниципальных образованиях введён режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
Соответствующие поправки были внесены на рассмотрение ГД членами комитета нижней палаты по контролю и регламенту Ольгой Савастьяновой, Дмитрием Ламейкиным, Михаилом Емельяновым и Ириной Марьяш.
Позднее заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев пояснил, что проведение дистанционного голосования будет возможно в регионах при наличии соответствующих условий. По его словам, законодатели лишь создали возможность для голосования в дистанционных форматах.
«ЦИК решит, если в регионах будут условия, технические, в первую очередь, возможности. Это же не просто объявить «мы голосуем дистанционно». А дальше что? Объявили, а технических возможностей нет. Надо создать», — цитирует его РИА Новости.
«Абсолютно нормальный шаг»
Как отметил депутат Государственной думы и один из соавторов принятых инициатив Дмитрий Ламейкин, закон был разработан с учётом текущей эпидемиологической ситуации в России для того, чтобы при повторении подобных ситуаций в будущем у государства была возможность при необходимости провести голосование.
«Если мы говорим о почте, то на сегодняшний день в действующем законодательстве это и так существует, просто решения принимаются на уровне региональных комиссий. Тут речь о том, что Центральная избирательная комиссия при определённых условиях может принять определённый алгоритм по проведению голосования в какой-то форме, которая бы позволила в условиях пандемии сохранить безопасность граждан. Но сам законопроект намного шире. Но это только возможность принятия, а не само принятие», — заявил собеседник RT.
В свою очередь, первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков в беседе с RT констатировал, что принятый Госдумой законопроект обусловлен технологическим прогрессом и цифровизацией многих сфер жизни.
«С учётом широкого развития интернета как такового и достаточно серьёзного нахождения граждан в режиме онлайн, с учётом этих современных реалий крайне актуально модернизировать, продвигать процессы, в том числе касающиеся и голосования граждан, вот в этом направлении. Я считаю, что это абсолютно нормальный шаг. Мы двигаемся в сторону уменьшения бумажного документооборота», — пояснил парламентарий.
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