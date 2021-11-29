«С учётом ранее данных поручений»: Путин рекомендовал главам регионов лично контролировать наращивание темпов вакцинации

Владимир Путин рекомендовал руководителям регионов взять под личный контроль вопросы наращивания темпов вакцинации россиян от коронавируса и своевременное введение ограничений, которые препятствуют распространению инфекции. Тем временем в России выявлено 33 860 новых случаев коронавируса. За сутки полностью выздоровели 27 700 человек, 1209 скончались. Это минимальное значение суточной смертности с 8 ноября.

Владимир Путин вновь рекомендовал властям регионов лично контролировать введение ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса и наращивание темпов вакцинации. Соответствующая информация приводится на сайте Кремля.

«С учётом ранее данных поручений взять под личный контроль своевременное введение и соблюдение ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, а также наращивание темпов вакцинации населения», — говорится в сообщении.

Срок доклада по исполнению этого поручения установлен до 30 ноября и далее ежемесячно.

Ранее российский лидер в ходе другого совещания с правительством предложил провести анализ смертности и продолжительности жизни в регионах, добившихся высокого уровня вакцинации, и в тех субъектах, где такой уровень не достигнут.

Кроме того, в августе президент также поручил главам регионов взять под личный контроль вопросы проведения вакцинации среди населения.

В перечне поручений по итогам совещания с кабмином говорилось, что руководителям регионов следует поставить на личный контроль работу по информированию граждан о ходе прививочной кампании, следить за достаточным объёмом запасов вакцин и добиться формирования коллективного иммунитета на нужном уровне.

Последние данные о заболеваемости

Согласно данным оперштаба, за прошедшие сутки в России выявлено 33 860 новых случаев коронавирусной инфекции. Полностью выздоровели 27 700 человек, 1209 скончались от осложнений, развившихся на фоне COVID-19 и сопутствующих заболеваний. Это минимальное значение суточной смертности с 8 ноября.

За всё время наблюдений в РФ выявлено 9 604 233 случая коронавирусной инфекции. Зафиксировано 273 964 летальных исхода, выздоровели 8 295 811 человек.

Столичный оперштаб сообщает, что в Москве за сутки выявлено 3434 новых случаев COVID-19. Госпитализированы 747 человек, скончались 93 пациента. На ИВЛ в московских больницах находится 601 человек.

На втором месте по количеству новых выявленных случаев находится Московская область (2236), далее следует Санкт-Петербург (2181). В остальных российских регионах за сутки выявлено менее тысячи новых случаев заражения SARS-CoV-2 за сутки.

По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии в стране проведено более 224,5 млн тестов на коронавирус, за последние сутки специалисты исследовали 450 тыс. образцов.

Вопросы ревакцинации от коронавируса

Директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что после прививки вакциной «Спутник V» можно ревакцинироваться любым препаратом. Однако, по его словам, лучшую защиту предоставляет комбинация со «Спутник Лайт».

Кроме того, Гицбург отметил, что вакцины от Moderna или Pfizer лучше бустировать «Спутником V».

«Эффективность «Спутника V» против дельта-штамма составляет по разным оценкам от 83% до 90%, что гораздо выше эффективности других вакцин. Поэтому Moderna и Pfizer очень хорошо бустировать «Спутником», а «Спутник V» надо бустировать тем же самым «Спутником Лайт», — цитирует Гинцбурга ТАСС.

По его словам, РНК-вакцины вызывают хороший иммунный ответ против уханьского штамма и других предшествующих «дельте» вариантов коронавируса. Гинцбург пояснил, что российский «Спутник V» обладает более обширным потенциалом.

«Когда появился дельта-штамм, оказалось, что эффективность антител, которые образуются на те белки, которые синтезируются у мРНК-вакцин, понизилась почти в два раза — до 50%. В «Спутнике V» жёсткого зажима такого нет, антиген находится в различных состояниях, поэтому спектр образующихся антител, которые нейтрализуют вирус, гораздо шире», — сказал глава Центра им. Гамалеи.

Также на russian.rt.com В центре Гамалеи назвали вакцинацию и маски мерами профилактики заболевания «омикроном»

В свою очередь, руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов центра им. Гамалеи Владимир Гущин высказал предположение, что уже созданные вакцины будут продолжать работать и защищать от тяжёлого течения заболевания при инфицировании новым штаммом «омикрон», о выявлении которого стало известно несколько дней назад.

«Мы точно можем сказать, что вакцины будут продолжать работать и защищать от тяжёлого течения, как это было по опыту со всеми предыдущими вариантами вируса», — сказал Гущин в эфире телеканала «Россия 24».